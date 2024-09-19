林郁婷師徒 為專任運動教練發聲

中華民國專任運動教練協會昨天在立法院召開「專任運動教練永續發展公聽會」，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的教練曾自強以「賣掉帝寶卻只拿到漢堡的價值」形容金牌教練回到校園任教的待遇窘境，希望政府正視。

「國民體育法」及「教育人員任用條例」將運動教練納入教育人員範疇，民國九十七年起各縣也陸續聘任專任運動教練，實施以來面臨不少問題，包括多數奧、亞運選手現仍以約聘僱方式服務於各級學校，依教育人員聘任的教練在各級學校中面臨繁雜考核、薪資晉級制度不合理等諸多挑戰。

中華民國專任運動教練協會在理事長吳清標與秘書長邱為榮帶領下，昨與立法委員柯志恩、蘇巧慧、張雅琳、羅廷瑋共同主辦「榮耀巴黎奧運 展望二○二八洛杉磯奧運 專任運動教練永續發展公聽會」，不少基層教練都到場力挺並發表意見。

邱為榮表示，專任運動教練除了每年學校考核外，更必須面臨三年一大考的課題，但全國績效考核方式與內容不一致，過度強調教練績效表現進而影響教練保護訓練原則，忽略學生發育期應避免的過度訓練；現行體育班師資聘任制度，無法滿足不同運動種類需求；專任教練薪資晉級與否還要看地方政府財政狀況，不僅讓績效與待遇無法對等，甚至造成不同縣市專任教練差別待遇。

邱為榮說，協會建議體育班應針對每個運動種類至少聘一位專任運動教練，針對專任教練薪資晉級等待遇，期待中央主管機關能夠訂定統一標準供地方政府依循。

今年帶領林郁婷奪下奧運金牌的曾自強表示，奧運奪牌教練國光獎金無法採月退俸領取，未來回到校園服務後，薪資與基層教練並無太大差異，「這有點像是賣掉帝寶後你該獲得酬庸金，但卻只得到漢堡的價值，確實有點不舒服。」林郁婷說，教練要帶出一名奧運拿牌選手並不容易，假使這名選手離開後，教練回到基層，薪資卻沒有太多差距或保障，會讓教練或是退役後想從事教職的選手失去動力。