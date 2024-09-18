大陸羽賽／帶傷完賽 戴資穎曝看父親留言落淚：還能走就努力

我國「一姊」戴資穎巴黎奧運因膝傷止步分組賽，奧運後持續帶傷出征，前一站香港公開賽第二輪只打8分就傷退，今天出戰中國大陸公開賽仍受左膝傷勢影響跑動，面對世界排名38的丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）以14：21、21：7、19：21止步首輪，賽後她透過社群自曝，看到父親傳來的暖心訊息忍不住淚崩。

小戴上周香港公開賽退賽後，仍如期飛到常州參加BWF超級1000等級的大陸公開賽，但今天跑動明顯受膝傷影響，許多球只能望球興嘆，大戰3局後無緣晉級。

香港賽傷退後就曾分享帶傷上陣心境，小戴今天再透過社群分享，她寫道：「這些難受的日子，還在進行著，不確定該怎麼繼續下去，但感恩我有支持我的家人，不管輸或贏，都會在第一時間給予我安慰。」

小戴曬出一張對話截圖，內容是父親戴楠凱的鼓勵，「戴爸」寫到：「辛苦穎兒，先冰敷，準備吃飽飽，按原計劃走。」「這就是人生，做自己想做的事，勇敢做自己，最後一哩路，希望一切順心。」

看到爸爸暖心鼓勵，讓小戴有感而發寫下：「謝謝我親愛的老爸，本來很開心自己完成了比賽，下來看到這些字，眼淚又忍不住掉下來。」

小戴也感謝自家團隊和醫師林瀛洲，在困難狀態下仍支持自己，接續將繼續治療，「不確定自己還能走多久，但還能走，就努力吧。」