首爾女網／甩開一輪遊低潮 吳芳嫺勇闖8強

去年打進首爾女網賽4強，我國女網好手吳芳嫺今年複製佳績，她和中國大陸搭檔蔣欣玗今日8強賽面對日本組合青山修子／穂積繪莉，在「超級搶10」脫穎而出，率先挺進4強。

首爾公開賽屬於WTA 500等級賽事，總獎金92萬2573美金，我國女將除吳芳嫺參賽，詹皓晴單、雙打並進，單打雖在會外賽首輪就止步，不過和美網打進4強的俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）列頭號種子，首輪以直落2拿到8強門票。

吳芳嫺和蔣欣玗今天率先在女雙8強賽上場，「海峽組合」首盤和對手上演破發大戰，海峽組合雖遭兩度破發，但也連破對手3個發球局，以6：3先下一城。

第二盤「海峽組合」第6局遭唯一破發，讓日本組合以6：3扳平盤數；決勝的「超級搶10」中，海峽組合一下場就連破對手2個發球分、奠定4：0優勢，接續也一路維持領先，最終以10：6收下勝利。

吳芳嫺先前克理夫蘭女網和美網都「一輪遊」，首爾女網賽連勝2場闖進4強，有機會挑戰個人參賽最佳紀錄，且海峽組合位於籤表下半區，有機會和詹皓晴組合決賽會師。