斯巴達障礙跑10月平溪開跑 獲授權推出漫威主題賽

斯巴達障礙跑競賽今年邁入第8個年頭，其中新北市站今年將在10月19、20日登場，而且在VERVE贊助推動下，今年還取得迪士尼的授權將推出漫威復仇者聯盟主題賽，在難度稍降低下，將成為今年最考驗台灣斯巴達勇士的年度封關戰。

2024新北場將於10月19日至20日推出漫威復仇者聯盟主題賽，過去每一場斯巴達都會有裝扮成漫威超級英雄的勇士參賽，今年新北場更規劃變裝競賽梯次可以搶獎金，也推出斯巴達和VERVE合作的專屬EVENT商品，品項包括T-shirt、背心、水壺、毛巾等等。

本次新北場次的競賽場地和去年一樣，依然選在平溪開跑，雖然去年因天候不佳降雨，導致出現賽道難度變高完賽率下降，創下首次無人完成Ultra 50k賽事的艱難紀錄，以及無法報到和停車困難的問題，但斯巴達主辦單位今年特別調整賽道，並請美國總部指派的國際賽事總監多次前來場勘，更委請新北市府全力協助安排，增加免費接駁及停車區域，同時報到系統也完全調整成離線報到。

斯巴達特別將這次平溪漫威復仇者聯盟主題賽今天於新北板橋舉辦記者會，也邀請三位斯巴達推廣大使－金鐘「女兵」梁舒涵、唱作歌姬林采欣、「小林志穎」Dylan親臨現場與大家見面。

參加過國內外共六場的斯巴達學姐梁舒涵，已經有兩年賽事經驗的她，對訓練後整體體能提升不少很有感，連一起打羽球的朋友都覺得她有明顯改變，她說：「這次賽前有做更大範圍的鍛鍊，一直保持持續運動的狀態。參加斯巴達不僅能達到運動不間斷，每年參賽也都會給自己一個目標，逐年挑戰自我，這樣的成長相當有益。」

本身就熱愛運動的林采欣在七月知道成為推廣大使之後便開始加強鍛煉，因為是首次參賽，World Gym的斯巴達訓練營更是幾乎零缺席場場都到，還要求教練不要留情多多訓練自己的臂力和上身力量，就是為了面對關卡時可以順利通過挑戰，不能丟了推廣大使的臉，要好好表現。

斯巴達台中場季軍暨世界錦標賽台灣代表選手何孟秋，也以斯巴達大使的身份蒞臨，和大家分享自已在斯巴達競賽中的過往經驗以及對未來的期待。

不只有挑戰極限的大人賽事，Spartan Kids斯巴達小勇士賽更能讓孩童在競賽的過程中養成愛運動的習慣，進而讓身體更為強壯的方法之一。在這全核心都能充分發揮的斯巴達，期待能成為全民在後疫情時期最重要的運動方式之一。