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大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

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大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

我國「一姊」戴資穎在巴黎奧運因膝傷止步分組賽，奧運後持續帶傷出征，前一站香港公開賽第2輪只打8分就傷退，今天出戰中國大陸公開賽仍受左膝傷勢影響跑動，面對世界排名38的丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）雖在第2局有連拿15分表現，仍以14：21、21：7、19：21止步首輪。

小戴上周在香港公開賽退賽後，沒返台治療傷勢，如期飛到常州參加BWF超級1000等級的大陸公開賽；世界排名第4的小戴列女單第2種子，由於頭號種子、巴黎奧運摘金的南韓「世界球后」安洗瑩退賽，小戴成排名最高的大種子。

首輪第2度碰雅寇布森，戴著黑色護膝小戴移動明顯受限，雖能用手法調動對手取分，但雅寇布森也用四角拉吊牽制小戴，儘管小戴一度將差距縮小到3分，但14：18時連失3分，以14：21讓出首局。

第2局小戴再展現巧妙手法，開局先拿2分，雖遭對手追平，接續就打出一波15：0猛攻，包括重扣攻擊拿到的第11分，接續再用假動作拿到第20分，一路領先下以21：7扳平戰局。

決勝局小戴主動進攻但失誤增加，換場前陷入6：11落後，雖在11：18時連追5分，但對手19：17時出現翻網過的幸運球，率先取得20：17的賽末點優勢；小戴雖連追2分，但第3個賽末點將球推出底線，讓雅寇布森雙手高舉迎接21：19勝利。

安洗瑩 戴資穎

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