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亞洲啦啦隊錦標賽落幕 基隆選手奪2金為台爭光

中央社／ 基隆18日電
2024亞洲啦啦隊錦標賽在印尼峇里島順利落幕，基隆市今年有6名選手參賽，其中嘻哈雙人青少年組選手簡詩芸（前左起）、余昀瑾，和彩球雙人青少年組選手彭怡甄、熊沛柔勇奪金牌為國爭光。圖／基隆市啦啦隊委員會提供（中央社）
2024亞洲啦啦隊錦標賽在印尼峇里島順利落幕，基隆市今年有6名選手參賽，其中嘻哈雙人青少年組選手簡詩芸（前左起）、余昀瑾，和彩球雙人青少年組選手彭怡甄、熊沛柔勇奪金牌為國爭光。圖／基隆市啦啦隊委員會提供（中央社）

亞洲啦啦隊錦標賽昨天在印尼峇里島落幕，基隆市共有6名選手參賽，勇奪嘻哈雙人青少年組及彩球雙人青少年組金牌，為國爭光。

彩球雙人組金牌選手彭怡甄表示，穿著國家代表隊服上場後，除了想完整展現教練賽前叮嚀，更想奪下金牌為國爭光，謝謝家人的支持，非常開心能戴上金牌。

嘻哈雙人組金牌選手簡詩芸說，連續2年到峇里島參加亞錦賽，背負著去年金牌的光芒，今年更加努力想要站上頒獎台，非常開心能再次拿下金牌，完成亞錦賽2連霸。

基隆市啦啦隊委員會總幹事，也是這次國家隊教練方品璇說，此次選手陣容來自雨都舞蹈團，平時訓練已奠定深厚基礎。選手們克服戶外場地豔陽的不適，將所學發揮淋漓盡致，表現亮眼為國爭光。

彩球組教練盧虹表示，此次面對印尼地主隊來勢洶洶，選手和教練都不敢鬆懈，能獲得裁判青睞，替選手開心也感到與有榮焉。

基隆市啦啦隊委員會主委鄭愷玲指出，這次雖沒有隨隊前往印尼，但她透過直播緊盯基隆選手們的演出，令她十分人感動，感謝雨都舞蹈團承接培訓計畫，向下扎根讓彩球組及嘻哈組選手表現優異，勇奪佳績。

啦啦隊 基隆 峇里島 教練 金牌

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