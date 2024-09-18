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大陸羽賽／台北賽剛登頂 李哲輝、楊博軒首輪遭逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李哲輝（右）與楊博軒（左）。報系資料照
李哲輝（右）與楊博軒（左）。報系資料照

剛在台北羽球公開賽奪冠的我國男雙組合李哲輝／楊博軒，在中國大陸公開賽名列男雙第6種子，可惜今天出師不利，面對世界排名23的馬來西亞組合張御宇／王耀新先盛後衰，以21：13、16：21、15：21落馬，成為第3組出局的台將，只剩雙胞胎兄弟檔李芳任／李芳至突圍。

大陸公開賽屬於一年只有4場的BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，寶島羽將共有4組男雙參戰，昨天先登場的王齊麟／邱相榤和林秉緯／蘇敬恒沒能晉級，唯一列上種子的李楊配目前排名世界第10，但碰大馬組合在先下一城下遭逆轉，讓最晚上陣的雙胞胎成最後晉級希望。

首度面對世界排名17的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi），世界排名28的雙胞胎首局泰半取得領先，以21：16先下一城，第二局再頂著拉鋸戰況，17：16時連下4分，以21：16拿下16強門票。

雙胞胎前兩站在台北公開賽、香港公開賽都「一輪遊」，等級最高的大陸公開賽一吐怨氣，讓兄弟倆吶喊迎接勝利；男雙僅存的台將代表明天將碰今天擊敗李楊配的張御宇／王耀新。

李楊配 羽球 邱相榤

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