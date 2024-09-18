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大陸羽賽／大爆冷！世界排名28地主拍下奧運2金名將安賽龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷蘭曦擊球。中新社記
雷蘭曦擊球。中新社記

從2020年開始幾乎稱霸世界羽壇的丹麥「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen），巴黎奧運剛完成男單衛冕，奧運後第一場比賽馬上在香港公開賽捧冠，不料今天中國大陸羽球賽卻成為爆冷一方，遭世界排名28的雷蘭曦以21：19、17：21、21：16擊落，衛冕軍首輪就落馬，爆出賽會最大冷門。

194公分的安賽龍從2020年開始幾乎就用冠軍寫日記，東京奧運首度摘金，巴黎奧運再完成2連霸，加上2屆世錦賽金牌、3枚歐錦賽金牌和去年歐洲運動會登頂，早已結滿重要賽事大滿貫。今年尋求衛冕的他以第2種子之姿抵達中國常州，不料第2次碰雷蘭曦卻遭狙擊，苦戰1小時又7分鐘成為敗北一方。

兩人首度碰頭正是在3天前的香港公開賽決賽，當時安賽龍兩局各只讓雷蘭曦拿下9分和12分，相隔3天再碰頭卻有截然不同結局。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美金，今年首輪賽事還沒打完已經冷門頻傳，尤其男單更是種子掉滿地，除安賽龍落馬，列第3種子的馬來西亞李梓嘉輸給日本渡邊航貴，排第4種子的地主李詩灃今天也遭我國「一哥」周天成擊落，前4種子只有地主球王石宇奇晉級第二輪。

世錦賽 安賽龍 歐錦賽

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