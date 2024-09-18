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拳擊／WB宣布將辦世錦賽 林郁婷11月重返擂台拚世界盃

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林郁婷將在11月參加新國際拳擊組織WB所舉辦的世界盃，將是她奧運後首次出賽。記者劉肇育／攝影
林郁婷將在11月參加新國際拳擊組織WB所舉辦的世界盃，將是她奧運後首次出賽。記者劉肇育／攝影

我國「世界拳后」林郁婷今年巴黎奧運在無懼場外風波摘金後，即將在11月份重返拳擊擂台，參加新國際拳擊組織世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）所舉辦的世界盃（World Cup Final）賽事。

林郁婷在今年巴黎奧運奪下金牌返台後行程滿檔，並在今天與教練曾自強一同出席聲援中華民國專任運動教練協會舉辦的公聽會，對於我國在上月正式加入WB行列，曾自強也透露林郁婷預計在11月重返擂台，參加WB所舉辦的世界盃賽事，也將成為她奧運後的首場比賽。

曾自強表示，爭議不斷的國際拳擊總會（IBA）目前已經不被承認，新成立的WB將會成為未來的趨勢；至於WB也宣布將在明年9月舉辦首屆的世錦賽，取代IBA的腳步馬不停蹄的進行中。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，WB目前賽事分為世界挑戰賽與世界盃（1年4站），加上明年將首度舉辦、每兩年一次的世錦賽，而WB也可望在今年底補足會員國數後獲得國際奧會（IOC）的認證，以趕上明年1月洛杉磯奧運拳擊賽事是否舉辦的評估最後期限。

彭俊銘指出，我國選手未來都將以參加WB所舉辦的世界級賽事為主，也期待WB在正式獲得IOC認可後，將國光體育獎章的認證賽事改為WB所舉辦之賽事，以不影響選手權益。

世錦賽 拳擊 林郁婷

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