為專任運動教練發聲 曾自強：賣帝寶卻只拿到漢堡價值

中華民國專任運動教練協會今天與立法委員柯志恩、蘇巧慧、張雅琳、羅廷瑋共同主辦「榮耀巴黎奧運 展望2028洛杉磯奧運 專任運動教練永續發展公聽會」，不少基層教練都到場力挺並發表意見，奧運金牌國手林郁婷、標槍好手鄭兆村也現身為專任運動教練發聲，期盼專任運動教練在培育台灣之光的同時，也能夠得到對等的待遇。

立法院在民國92年至96年的朝野協商審議後通過「國民體育法」及「教育人員任用條例」，將運動教練納入教育人員範疇，在民國97年起各縣市也陸續聘任專任運動教練，成為我國體育運動人才的培育能量。

不過在我國國際體育表現愈發亮眼的情況下，在教練階層仍面臨不少問題，包括多數奧亞運選手現仍以約聘僱方式服務於各級學校、依教育人員聘任的教練在各級學校中面臨包括繁雜考核、薪資晉級制度不合理等諸多挑戰。

中華民國專任運動教練協會也在今天於立法院舉行公聽會，期盼讓專任運動教練制度能夠永續發展，並提出多項建言，林郁婷與教練曾自強也現身力挺。

曾自強表示，身為教練就不會怕訓練，但就怕沒有糧草，自己從開始擔任基層教練至今已經14個年頭，能夠從初級到現在成為國家級教練算是相當幸運與順遂，但如果在未來離開國家隊回到學校服務，所獲得的薪資條件卻可能只比在學校服務的專任教練多出幾千塊錢，久而久之可能就失去栽培下一位金牌的動力，「這感覺就像是你賣了帝寶之後，卻只得到漢堡的價值，會讓人覺得專任教練回到學校就看不到夢想。」

此外，中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，專任運動教練除了每年的學校考核外，更必須面臨三年一大考的課題，且全國績效考核的方式與內容並不一致，形成過度強調每位教練績效表現，也因過度強調績效，因此影響教練保護訓練原則，忽略學生發育期應避免的過度訓練。

且專任教練薪資晉級與否還必須端看地方政府的財政狀況，不僅讓績效與待遇無法對等，甚至造成不同縣市的專任教練面臨差別待遇，協會也期待中央主管機關能夠在行政上面訂定統一標準，讓地方政法可以依循。

另外針對在現行體育班的師資聘任制度，無法滿足不同運動種類的需求，專任教練人力不足，難以提供足夠支持的問題，協會也建議體育班應針對每個運動種類至少聘一位專任運動教練，確保各項目訓練的專業性。