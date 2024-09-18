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拳擊／林郁婷接手遊代言遭質疑 曾自強：盼有諮詢管道

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林郁婷（前排左4）與教練曾自強（前排左5）一同出席專任運動教練永續發展公聽會。記者劉肇育／攝影
林郁婷（前排左4）與教練曾自強（前排左5）一同出席專任運動教練永續發展公聽會。記者劉肇育／攝影

我國「世界拳后」林郁婷在今年巴黎奧運奪下金牌後，代言活動不斷，不過近期卻因為接下麻將手遊代言遭到質疑，教練曾自強今天出席專任運動教練永續發展公聽會時也自嘲，近期成為社群網站熱門關鍵字，但他認為選手代言什麼是好或不好，並沒有一套標準，希望政府未來能夠建立媒合平台或是諮詢管道，讓選手在代言上能夠更有保障。

今年在巴黎奧運奪下拳擊金牌的林郁婷以及羽球男雙金牌的李洋，在日前接下麻將手遊代言，並捐出百萬代言所得給「月園流浪動物照護協會」，希望發揮公眾影響力，幫助更多公益團體。

不過近期兩人這項代言卻遭到質疑，曾自強在今天於立法院出席專任運動教練永續發展公聽會時也為愛徒抱不平，並自嘲已成為社群網站熱搜關鍵字，「其實在運動產業部分，如果覺得選手代言不好，那哪些就是好？政府有沒有媒合平台，如果沒有是不是就回到市場機制。如果有相關規範我們就遵循，畢竟我也沒有當過經紀人，希望未來選手能夠有諮詢的地方，讓選手在代言上更有保障。」

李洋 林郁婷 羽球

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