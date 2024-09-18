大陸羽賽／相隔一年報仇 周天成力退地主第4種子

我國「一哥」周天成去年在中國大陸羽球公開賽首輪3局不敵地主李詩灃，相隔一年兩人在同樣賽事的第1輪再度碰頭，這次世界排名第9的小天直落2復仇，第一戰就拍下大會第4種子，成為第3位闖進男單16強的台將。

大陸公開賽屬於BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，小天雖沒列種子，但堪稱非種子的「大魔王」，首輪碰世界排名第4的李詩灃也展現實力，首局先挺過前段拉鋸戰，15：15時連拿4分拉開優勢，且靠幸運翻網球加持，以21：17先下一城。

第二局小天先拉出7：1攻勢，技術暫停時更只讓地主好手拿下2分；恢復比賽後小天的領先優勢雖一路縮小，先被李詩灃15：15追平，甚至陷入15：17落後，所幸小天後段找回進攻破壞力，精準控制力道下在17：18落後下連趕4分，大聲吶喊迎接21：18的勝利。

昨天「羽球王子」王子維和李佳豪分闖分頭出線，唯一在籤表下半度的小天也晉級，成第3位晉級男單16強的台將。

今天女單先上陣的我國女將邱品蒨，面對排名相近的印度卡夏普（Aakarshi Kashyap）把握住機會，以21：15、21：19晉級，和昨天奪勝的宋碩芸分闖16強；列第2種子的「一姊」戴資穎晚上也將上陣，對手是世界排名38的丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）