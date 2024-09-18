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網球／禁藥事件後 辛納「接收」約克維奇兩成員
今年包辦澳網和美網金盃的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），「接收」塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）的前團隊成員，他最近在社群上介紹新的健身教練帕尼奇（Marco Panichi）和物理治療師巴迪奧（Ulises Badio），兩人都曾是小約夥伴。
帕尼奇曾是跳遠運動員，2019年加入小約團隊擔任健身教練，和小約一起拿下10座大滿貫，今年5月小約宣布結束和帕尼奇的合作；巴迪奧也曾和小約合作。
辛納也持續和骨科醫生西波拉（Andrea Cipolla）攜手。
3月時辛納的兩次類固醇檢測呈現陽性，違反禁藥規定，剛時說法是他的物理治療師納迪（Giacomo Naldi）處理自身傷口後，再幫辛納進行日常的物理治療和，導致年輕球王不經意間接觸到禁藥，本人並無過失，因此免罰，但仍引發軒然大波。
辛納美網前才宣布，因喪失信任，開除納迪和健身教練費拉拉（Umberto Ferrara）。
如今在社群介紹新的團隊成員，辛納這周在摩納哥正式迎接兩位新夥伴，新團隊也將隨辛納飛到亞洲，參加接續的北京公開賽和上海名人賽。
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