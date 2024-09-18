快訊

「爆炸呼叫器」是台灣製？製造商金阿波羅董事長澄清：只有掛牌

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

大陸羽賽／「麟榤配」首輪出局 暖男王齊麟護搭檔：要罵也是罵我

聯合新聞網／ 綜合報導
「麟榤配」在超級1000的中國羽球公開賽不敵印尼組合，止步首輪。 圖／Badminton Photo提供
「麟榤配」在超級1000的中國羽球公開賽不敵印尼組合，止步首輪。 圖／Badminton Photo提供

我國男雙好手王齊麟邱相榤組成的「麟榤配」昨在超級1000中國羽球公開賽以13：21、13：21不敵印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），首輪落馬，賽後王齊麟則透過社群向搭檔邱相榤溫情喊話。

王齊麟在個人Threads發文，感謝球迷的鼓勵：「每次輸球後都會看到許多鼓勵的話，總是告訴我沒關係再加油，真的很謝謝你們的溫暖～也因為這樣更希望每一次都能打出好球給你們看！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

不過他也坦言在奧運後持續奔波參賽，身體難免吃不消，不過不會為自己找藉口，同時也向球迷承諾自己將充滿電後再度回歸：「我還年輕，讓我稍微充電一下，繼續飛給你們看！」

而王齊麟也扛起搭檔邱相榤的情緒重擔，他透露，邱相榤在回到飯店時很擔心被罵，但王齊麟則施以「鼓勵攻勢」，大誇邱相榤有顏值，有實力，只管往前衝就好，甚至霸氣表示：「要罵也是罵我。」足見老大哥的擔當。

王齊麟 羽球 邱相榤

相關新聞

大陸羽賽／王子維32強苦戰險勝小波波夫 宋碩芸也過頭關

BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽今天開打，我國男單好手「羽球王子」王子維打頭陣出賽，面對世界排名26的法國好手小波...

中國羽賽／「麟榤配」首輪出局 暖男王齊麟護搭檔：要罵也是罵我

我國男雙好手王齊麟／邱相榤組成的「麟榤配」昨在超級1000中國羽球公開賽以13：21、13：21不敵印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），

拳擊／世界拳擊聯盟首屆世錦賽 2025年在利物浦登場

世界拳擊聯盟（WB）今天宣布，明年將在英國利物浦（Liverpool）舉辦該聯盟的首屆世界錦標賽，以努力將自身打造成拳擊...

中國羽賽／台將開胡！寶島女雙逆轉勝闖16強

我國羽將今天在BWF超級1000系列的中國大陸公開賽全面出擊，女雙組合謝沛珊／洪恩慈和世界排名23的印度組合喬莉（Tre...

大陸羽賽／李佳豪生涯首勝陸光祖 挺進男單16強

過去兩站都打到至少4強的我國男單好手李佳豪，本周在BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽首輪就遭遇考驗，面對世界排名16...

大陸羽賽／「麟榤配」不敵印尼組合 男雙首輪止步

BWF超級1000的中國羽球公開賽，我國好手首日共有9組人馬出賽，其中男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，面對印尼菲克利（Mu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。