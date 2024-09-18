大陸羽賽／「麟榤配」首輪出局 暖男王齊麟護搭檔：要罵也是罵我
我國男雙好手王齊麟／邱相榤組成的「麟榤配」昨在超級1000中國羽球公開賽以13：21、13：21不敵印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），首輪落馬，賽後王齊麟則透過社群向搭檔邱相榤溫情喊話。
王齊麟在個人Threads發文，感謝球迷的鼓勵：「每次輸球後都會看到許多鼓勵的話，總是告訴我沒關係再加油，真的很謝謝你們的溫暖～也因為這樣更希望每一次都能打出好球給你們看！」
不過他也坦言在奧運後持續奔波參賽，身體難免吃不消，不過不會為自己找藉口，同時也向球迷承諾自己將充滿電後再度回歸：「我還年輕，讓我稍微充電一下，繼續飛給你們看！」
而王齊麟也扛起搭檔邱相榤的情緒重擔，他透露，邱相榤在回到飯店時很擔心被罵，但王齊麟則施以「鼓勵攻勢」，大誇邱相榤有顏值，有實力，只管往前衝就好，甚至霸氣表示：「要罵也是罵我。」足見老大哥的擔當。
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