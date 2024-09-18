快訊

「爆炸呼叫器」是台灣製？製造商金阿波羅董事長澄清：只有掛牌

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸羽賽／台將開胡！寶島女雙逆轉勝闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
寶島女雙謝沛珊／洪恩慈在中國羽賽逆轉勝闖16強。亞柏羽球隊臉書粉絲團
寶島女雙謝沛珊／洪恩慈在中國羽賽逆轉勝闖16強。亞柏羽球隊臉書粉絲團

我國羽將今天在BWF超級1000系列的中國大陸公開賽全面出擊，女雙組合謝沛珊／洪恩慈和世界排名23的印度組合喬莉（Treesa Jolly）／普萊勒（Gayatri Gopichand Pullela）大戰59分鐘，上演後來居上逆轉勝，以16：21、21：15、21：17搶下對戰2連勝，也成為今天率先挺進16強的台將。

大陸公開賽屬於一年只有4站的超級1000分大賽，總獎金達200萬美元，昨天首日賽程男單「羽球王子」王子維和李佳豪都闖關，宋碩芸更是單日兩勝，女單及女雙都抵達16強；今天持續進行的第一輪賽事，共有13組台將上陣，包括目前年終賽積分首位的「一哥」周天成及「一姊」戴資穎

今天率先上場的女單好手白馭珀，首局和日本前球后山口茜打得拉鋸，但第二局換場後失誤增加，以16：21、6：21敗陣，混雙林秉緯／林芷均面對列第2種子的地主組合馮彥哲／黃東萍第一局也緊咬比分，但關鍵分失守下以18：21、10：21敗陣，第三球場打頭鎮的另組混雙楊博軒／胡綾芳則以17：21、16：21敗給馬來西亞組合許邦榮／鍾舒韵。

世界排名73的謝沛珊／洪恩慈成今天第一組闖關的台將，今年第3度面對喬莉／普萊勒，寶島女將首局失守下連趕2局，擊敗前年全英公開賽打進4強的對手，也成第2組打進女雙16強的台將。

周天成 戴資穎 羽球

延伸閱讀

大陸羽賽／李佳豪生涯首勝陸光祖 挺進男單16強

大陸羽賽／王子維32強苦戰險勝小波波夫 宋碩芸也過頭關

香港羽賽／連兩周對決 李哲輝、楊博軒直落2勝自家人晉16強

台北羽賽／成功復仇飯友李佳豪 林俊易首闖男單決賽

相關新聞

大陸羽賽／王子維32強苦戰險勝小波波夫 宋碩芸也過頭關

BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽今天開打，我國男單好手「羽球王子」王子維打頭陣出賽，面對世界排名26的法國好手小波...

中國羽賽／「麟榤配」首輪出局 暖男王齊麟護搭檔：要罵也是罵我

我國男雙好手王齊麟／邱相榤組成的「麟榤配」昨在超級1000中國羽球公開賽以13：21、13：21不敵印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），

拳擊／世界拳擊聯盟首屆世錦賽 2025年在利物浦登場

世界拳擊聯盟（WB）今天宣布，明年將在英國利物浦（Liverpool）舉辦該聯盟的首屆世界錦標賽，以努力將自身打造成拳擊...

中國羽賽／台將開胡！寶島女雙逆轉勝闖16強

我國羽將今天在BWF超級1000系列的中國大陸公開賽全面出擊，女雙組合謝沛珊／洪恩慈和世界排名23的印度組合喬莉（Tre...

大陸羽賽／李佳豪生涯首勝陸光祖 挺進男單16強

過去兩站都打到至少4強的我國男單好手李佳豪，本周在BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽首輪就遭遇考驗，面對世界排名16...

大陸羽賽／「麟榤配」不敵印尼組合 男雙首輪止步

BWF超級1000的中國羽球公開賽，我國好手首日共有9組人馬出賽，其中男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，面對印尼菲克利（Mu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。