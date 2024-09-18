大陸羽賽／台將開胡！寶島女雙逆轉勝闖16強

我國羽將今天在BWF超級1000系列的中國大陸公開賽全面出擊，女雙組合謝沛珊／洪恩慈和世界排名23的印度組合喬莉（Treesa Jolly）／普萊勒（Gayatri Gopichand Pullela）大戰59分鐘，上演後來居上逆轉勝，以16：21、21：15、21：17搶下對戰2連勝，也成為今天率先挺進16強的台將。

大陸公開賽屬於一年只有4站的超級1000分大賽，總獎金達200萬美元，昨天首日賽程男單「羽球王子」王子維和李佳豪都闖關，宋碩芸更是單日兩勝，女單及女雙都抵達16強；今天持續進行的第一輪賽事，共有13組台將上陣，包括目前年終賽積分首位的「一哥」周天成及「一姊」戴資穎。

今天率先上場的女單好手白馭珀，首局和日本前球后山口茜打得拉鋸，但第二局換場後失誤增加，以16：21、6：21敗陣，混雙林秉緯／林芷均面對列第2種子的地主組合馮彥哲／黃東萍第一局也緊咬比分，但關鍵分失守下以18：21、10：21敗陣，第三球場打頭鎮的另組混雙楊博軒／胡綾芳則以17：21、16：21敗給馬來西亞組合許邦榮／鍾舒韵。

世界排名73的謝沛珊／洪恩慈成今天第一組闖關的台將，今年第3度面對喬莉／普萊勒，寶島女將首局失守下連趕2局，擊敗前年全英公開賽打進4強的對手，也成第2組打進女雙16強的台將。