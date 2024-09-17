拳擊／世界拳擊聯盟首屆世錦賽 2025年在利物浦登場

世界拳擊聯盟（WB）今天宣布，明年將在英國利物浦（Liverpool）舉辦該聯盟的首屆世界錦標賽，以努力將自身打造成拳擊界廣為認可的國際聯盟。

路透社報導，世界拳擊聯盟於2023年成立，目前擁有44個成員國，並希望能填補國際拳擊總會（IBA）留下的空缺。

國際奧林匹克委員會（IOC）去年撤銷對IBA的認可，並敦促各國拳擊協會任命新的全球拳擊運動管理機構來取代IBA。目前國際奧會尚未將拳擊納入2028年洛杉磯奧運賽事。

WB的首場世錦賽將於明年9月4日至14日舉行，並同時進行男子組和女子組比賽，與IBA分別舉辦2場賽事有所不同。明年的拳擊賽將分為10個體重級別，比賽量級將於今年稍晚正式確定。

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特（Boris van derVorst）表示：「利物浦是全球知名城市，擁有讓人引以為傲的拳擊傳統，因此是舉辦首屆WB世錦賽（EliteWorld Boxing Championships）的絕佳地點。」

「這將成為奧運拳擊賽的精彩預演，特別是這將是男子和女子組比賽首次在世錦賽中同時進行。」

IBA明年也將舉辦2場世錦賽，其中男子錦標賽將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行，女子錦標賽則會在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）舉辦。