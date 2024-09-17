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大陸羽賽／李佳豪生涯首勝陸光祖 挺進男單16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李佳豪挺進16強。資料照
李佳豪挺進16強。資料照

過去兩站都打到至少4強的我國男單好手李佳豪，本周在BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽首輪就遭遇考驗，面對世界排名16的地主好手陸光祖，最終以24：22、11：21、21：18拿下對戰首勝與16強門票。

李佳豪世界排名21，日前在南韓公開賽闖進冠軍賽，創下生涯最佳成績，就是遭到陸光祖擋道，苦吞對戰5連敗，隔周台北羽球公開賽則在4強賽不敵林俊易，但同樣創下個人在該賽事的最佳成績。

本周轉戰超級1000的大陸公開賽，李佳豪又在首輪與陸光祖狹路相逢，也是今年第3度碰頭，首局前段雙方互有領先，李佳豪局中回穩後一度取得4分領先，甚至以20：16先取得4個局點，陸光祖卻在此時發動反撲，一度連拿5分反取得局點，所幸李佳豪仍是頂住壓力以24：22先下一城。

第2局陸光祖隨即展開反撲，在一路領先的情況下以21：11扳平戰局，決勝局李佳豪表現回穩，除了開局短暫落後，接下來一路壓著陸光祖打，儘管局末一度被追到僅剩1分差距，但李佳豪頂住壓力以21：18勝出，不僅拿下生涯對戰首勝，也繼王子維後搶下我國第2張男單16強門票。

李佳豪 林俊易 羽球

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