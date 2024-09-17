大陸羽賽／「麟榤配」不敵印尼組合 男雙首輪止步

BWF超級1000的中國羽球公開賽，我國好手首日共有9組人馬出賽，其中男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，面對印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），最終以13：21、13：21敗下陣來，止步於首輪。

王齊麟／邱相榤上周在香港公開賽打到4強賽後不敵南韓姜敏赫／徐承宰，本周轉戰大陸公開賽在首輪就碰上同樣是新組合的菲克利／馬丁，印尼組合在今年日本羽球公開賽才開始合拍，就闖進到4強賽，南韓公開賽則是與「麟榤配」一樣止步於4強賽。

在雙方更換新搭擋進行首次交手下，王齊麟／邱相榤首局似乎仍抓不太到對手節奏，開賽就被對手打出5：0攻勢，並且在一路落後下以13：21先讓出首局。

第2局印尼組合乘勝追擊，在「麟榤配」仍無法掌控場上節奏的情況下，最終菲克利／馬丁就以21：13直落二勝出，「麟榤配」則是止步於32強。

我國一姐戴資穎、一哥周天成將在明天進行首輪賽事，分別迎戰丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）、大陸李詩灃。