籃球／亞洲女籃聯賽下周燃戰火 國泰全本土挑戰3強敵

國際籃球總會日前宣布首屆國際籃總亞洲女子聯賽（WBL Asia）將於9月26日至28日在中國大陸成都舉行，匯集我國WSBL國泰、大陸WCBA冠軍四川遠達美樂、日本WJBL冠軍隊富士通紅浪和印尼泗水同場晉級。

國際籃球總會在日前舉行的亞洲區理事會上正式通過首屆FIBA亞洲女籃聯賽的舉辦，並敲定將在四川成都舉行，亞籃總秘書長卡吉里安（Hagop Khajirian）當時就表示，首屆WBL Asia將是他們致力於推動亞洲女子籃球發展的重要里程碑，首屆賽事將會有4支球隊參賽，明年更可望擴大到6隊舉行。

WSBL冠軍隊國泰女籃成為首屆參賽的4隊之一，另外包括WCBA冠軍四川遠達美樂、WJBL冠軍隊富士通紅浪和印尼泗水，其中四川遠達美樂陣中包括大陸女籃國手李夢、王思雨與韓旭都可望參賽。

國泰女籃本屆賽事確定將會以全本土陣容參賽，教練鄭慧芸表示，女籃過去少有以職業隊為主的國際賽事，加上這次又有大陸、日本冠軍隊伍參賽，對球隊來說確實會是一次很棒的經驗，也期待透過這次賽事帶給球員一些刺激。