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大陸羽賽／王子維32強苦戰險勝小波波夫 宋碩芸也過頭關
BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽今天開打，我國男單好手「羽球王子」王子維打頭陣出賽，面對世界排名26的法國好手小波波夫（Christo Popov），苦戰3局以21：14、12：21、21：19拿下生涯對戰首勝。
過去5站賽事有3站在首輪就出局的王子維，本周轉戰大陸羽賽首輪再度遭遇強敵挑戰，生涯首度對上年僅22歲、世界排名第26名的小波波夫，今天首局賽事就打出不錯開局，在6：7落後時打出一波5：0攻勢逆轉並拉開差距，以21：14率先拿下；第2局小波波夫隨即展開反撲，局中打出一波6：0攻勢擺脫王子維糾纏，並以21：12扳平戰局。
比賽進入決勝局後，王子維開局就展開猛攻，取得9：4的領先優勢，但小波波夫隨即回敬一波6：0反超前，甚至在局末還保持18：16領先，不過王子維也頂住壓力，在局末打出5：1關門攻勢，以21：19險勝。
我國女單好手宋碩芸，今天同樣在首輪遭遇苦戰，面對過去對戰還不曾贏過的馬來西亞吳堇溦，最終以21：9、12：21、21：8勝出，與王子維雙雙晉級16強賽。
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