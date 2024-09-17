國際奧會公布主席候選人 日籍渡邊守成名列其中

中央社／ 東京16日專電

國際奧林匹克委員會（IOC）明年3月將在雅典舉行主席選舉，IOC今天宣布7名候選人名單，65歲的日本籍國際體操聯盟（FIG）會長渡邊守成名列其中，是國際奧會自1894年成立以來，首次有日本人成為主席候選人。

現年70歲，德國籍、律師出身的巴赫（Thomas Bach）自2013年以來一直擔任國際奧會主席，目前進入第2個任期，他宣布明年任期屆滿後將卸任，國際奧會預計於明年3月在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行的會議中選出新任主席，並在6月就任。

新主席將由100多名IOC委員投票選出，首屆任期為8年，直到2033年為止。

時事通信社報導，除了渡邊守成之外，參選國際奧會主席的還有英國籍的世界田徑總會（WA）主席柯伊（Sebastian Coe）、辛巴威籍的國際奧會理事柯芬特里（Kirsty Coventry）、西班牙籍的國際奧會副主席小薩馬蘭奇（Joan Antoni Samaranch），以及英國籍的國際滑雪總會（FIS）主席艾里亞希（Johan Eliasch）等人。

渡邊守成學習體操出身，曾在保加利亞留學。他在2000年成為日本體操協會常務理事，為日本男子體操隊在2004年雅典奧運取得團體金牌做出貢獻。

渡邊在2016年10月當選國際體操聯盟主席，2017年1月就任，成為國際體操聯盟首位亞洲人主席，目前為第2個任期。渡邊在2018年10月獲得巴赫推薦，就任國際奧會委員，是第14位成為國際奧會委員的日本人。

歷任國際奧會主席當中，出生於歐洲的有8人，美國有1人。亞洲方面，2001年曾經有韓國的金雲龍，2013年有新加坡的黃思綿、台灣的吳經國參選，但都沒有挑戰成功。

田徑 體操協會

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