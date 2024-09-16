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跑友安心了 基市宣布2024基隆城市半程馬拉松如期舉行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供

2024基隆城市半程馬拉松「延期」風波落幕，基市府教育處今天表示，道安會報已完成相關作業審查，馬拉松將在原定時間10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。

基隆城市半程馬拉松分成3公里健康休閒組、10公里勇腳挑戰組和21公里半程組，共計3000人參加。比賽原訂10月6日登場，但市府在9月3日表示，因馬拉松活動交通維持計畫，未能通過道安會報審查，可能延期。

馬拉松延期除了影響主辦單位作業，也會打亂外縣市報名者的訓練計畫，以及飯店訂房等事務，引發外界關注。基隆市長謝國樑指示教育處、交通處，盡量解決馬拉松場地的問題。

半程馬拉松預計10月6日上午6時30分從基隆市中心國門廣場起跑，路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠威海營區折返後，再經國門廣場、港西街、中山一、二路、中華路、協和電廠、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。

教育處說，半程馬拉松路線涉及市區中心路段及中山一、二路、中華路等重要路段，道安委員關注通行路肩的道路平整性、雙向與單向通行的安全性、用路人及居民影響、交通安全維護配套、封路措施，今天在道安會報充分討論後完成審查。

配合路跑活動多處路段管制停車，包括中正路南向、中山二路北向、西岸流浪頭至外木山漁港間、中華路北向、文化路、文明路、湖海路一段（中華路至外木山漁港）雙向，10月5日上午8時起至6日上午10時禁止停車，預計影響89個汽車停車格及10個機車停車格，提醒民眾將車輛駛離。

路段封閉部分，10月6日上午5時至8時封閉市區中正路、忠一路。6時30分至9時30分封閉中山二路、中華路、文化路。上午7時至9時封閉外木山文明路、湖海路。港西街則是全程自上午5時至11時30分進閉。

基隆市公車1字頭、2字頭、5字頭路線，忠一路孝一路口、城隍廟、轉運站、民治里活動中心站牌，移至仁二路二信循環站。302、303公車中華路口站牌，分別遷移至中山三路及海三廠。

市府及馬拉松主辦單位共出動警力49人、義交26人、志工69人及司機3名，共147名人力進行交通維護。沿途設置7個補給站，為跑者提供補給。配置4各護理站、8名護理人員、2台救護車及2名救護技術員，為民眾進行安全維護。還有2輛機車，由救護技術員配備急救包與AED隨車，全程機動執行救護，確保賽事得以圓滿完成。

基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供
基市府教育處今天表示， 基隆城市半程馬拉10月6日舉辦，並提出道路封閉、公車站遷移等配套措施，請民眾見諒及配合。圖／基市教育處提供

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