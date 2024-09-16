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羽球／李洋想選理事長 體育署樂觀其成開始輔導

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2屆奧運羽球金牌李洋。記者余承翰／攝影
2屆奧運羽球金牌李洋。記者余承翰／攝影

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配」成員李洋，結束奧運衛冕任務後結束選手身分，返台時拋出「參選羽協理事長」想法，引發關注，今天體育署署長鄭世忠上直播節目時表示樂觀其成，除私下有給李洋一些建議，目前體育署一些重要會議也有請李洋加入，讓他對體制有進一步了解。

羽球協會現任理事長張國祚2017年上陣，因《國體法》修法通過，羽協2018年改選，張國祚再度選上，2022年連任成功，目前正在第二任期，將在2026年接棒。

理事長只能連任一次，鄭世忠提到，李洋若要參選，和現任理事長張國祚沒衝突，他也有和李洋聊過，知道李洋在意潛優選手的養成，尤其二線選手沒那麼充足的資源，這部分體育署競技組也十分重視，目前除潛優計畫還會再增加「幼苗計畫」，盼能培養出更多體壇明日之星。

曾在田徑協會、足球協會服務的鄭世忠也是國體大教授，目前借調體育署擔任署長，和進入國體大擔任副教授的李洋也是「同事」，鄭世忠說：「他要競選樂觀其成，私底下有給他一些建議，我了解體制。他現在在國體大當副教授，體育署一些重要會議也有拉他進來，讓他了解體制、知道哪些可以優化。」

李洋 羽球 體育署

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