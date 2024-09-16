談體育部成立 體育署署長鄭世忠：思維完全不同

「體育暨運動發展部」拚明年揭牌，體育署署長鄭世忠今天上直播談論新部門的成立，多次強調體育部和體育署的思維完全不同，體育部從基層出發，注重全民運動，從奪牌思維改成從全民投入，希望將競技運動全員化。

9月9日「國民體育日」時，行政院成立「體育暨運動發展部諮詢小組」，邀請體育界、運動產業相關人士與專家與會，盼納入民間力量。鄭世忠今天提到體育部的成立，一再強調從全民角度出發，她以足球發展為了，社區參與、俱樂部興起，市場、賽是人才培育才會起來。

「不只足球，亞奧運每種運動都希望成立起來。」鄭世忠表示，體育部的重點是全民而非競技，從奪牌思維改成從全民運動帶起來，菁英選手變多，「競技運動全民化」，加上納入新創、運動產業，希望從基層擴大體育發展。

鄭世忠表示，體育部和體育署的思維完全不同，甚至「顛倒」，體育部注重基層產業，目前體育署也已和國民及學前教育署討論，是否能讓學校體育設施開放給全民，讓民眾有日常可使用的場館，推動全民運動的普及率。