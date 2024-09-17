林書豪也捲入過…運動員違規用藥成焦點！「運動藥師」揭露禁藥隱藏陷阱有哪些？

運動員違反禁藥規定時有所聞，連知名籃球員林書豪也捲入風波，稱因使用靜脈雷射治療足底筋膜傷勢，遭判違規，不僅被禁賽5場、開罰新台幣15萬元，更無緣角逐年度MVP。為運動員把關用藥安全，「運動藥師」近年在台灣應運而生，愈發成熟。究竟，哪些「不起眼」藥品，其實是運動禁藥，也是選手最易誤踩的「隱藏版地雷」？讓養兵千日，尚未用於一時，卻先毀於一旦。

運動禁藥學問大，日本2009年即實施「運動藥師」認證制度，到校園推廣運動禁藥教育，以及在社區或國家體育比賽中提供選手運動禁藥諮詢，都是主要工作。

台灣方面，中華民國藥師公會全國聯合會、教育部體育署合作推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證計畫，去年首批逾百位名藥師取得認證，除了安排參與國際賽事，並建立藥師認養運動員制度，讓運動員參賽無後顧之憂。

攤開其培訓課程，內容涵蓋運動禁藥管制規範、禁用清單、治療用途豁免、實驗室檢測、結果管理等，讓藥師能全面掌握運動禁藥相關知識，完成課程後要通過考試，才能取得「運動禁藥諮詢藥師證書」認證資格。

目前，「中華運動禁藥防制基金會」（CTADA）為我國國家運動禁藥管制組織，也是唯一獲得世界運動禁藥管制機構（WADA）承認的國家運動禁藥防制機構。

常見運動禁藥：部分鼻塞藥、解咳藥、中藥都可能

根據《長庚醫訊》指出，感冒藥是選手最常誤觸運動禁藥來源，因一類藥品麻黃素，可使鼻子血管收縮，緩解鼻塞、流鼻水症狀；另一類藥品乙型致效劑，則可使支氣管擴張，緩解咳嗽。此外，不少中藥製劑也含有運動禁藥成分，如葛根湯、小青龍湯等，不可不慎。

林口長庚醫院藥劑部主任陳惠玉表示，日本相當正視運動員用藥安全，於是有了「運動藥師」的職稱，其運動藥師制度更是行之有年；長庚醫療體系參考日本模式，院區開始培訓相關專業藥師，並安排其赴中學向校隊運動員宣導。

她指出，藥師業務範圍並非局限於醫院，針對各式族群用藥指導，包括孩童、長者，乃至運動員，提供更多用藥安全資訊，有其必要；隨著「運動藥師」推動轉趨成熟，不少第一線接觸更多民眾的社區藥局藥師，也開始投予關注。

陳惠玉舉例，部分治癒鼻塞的感冒藥品，因屬運動禁藥範圍，一旦藥檢不符規範，失去參賽資格；因此，選手因疾病治療有用藥需求，又適逢參賽期間，務必告知醫師，並經專業藥師諮詢，以免影響賽事。

藥師：藥師前端養成教育可著墨，全面照顧各式民眾

過去藥師養成教育，多針對小孩、長者等對象，如運動員等反而著墨較少，若能增加相關教育認知，更能全面照顧各式民眾。

台中市藥師公會社區藥局委員會主委李宗岳表示，近年台灣體育賽事關注度提高，加上輿論常聞運動禁藥風波事件，都是運動藥師應運而生的因素。如感冒藥中治療鼻子過敏、鼻塞的麻黃素等，就是常見的運動禁藥成分，選手進入賽期都要避免，以免違反規則。

李宗岳也說，台灣體育賽事愈發成熟，若藥師能提供專業藥物諮詢，協助運動員避免誤觸地雷，以免讓一顆藥丸，毀了選手前期辛苦訓練，成為遺珠之憾。

（本文出自2024.09.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）