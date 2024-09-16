奧運／林郁婷、李洋代言「麻將手遊」引熱議 律師點出「未必划算」

在巴黎奧運勇奪金牌的拳擊女將林郁婷和羽球好手李洋，可說是吸引了無數球迷的目光，不過近日兩人合體代言一款「麻將手遊」，卻是引發極大議論，更有律師在臉書發文評論，認為兩位金牌選手都是品牌，在接廣告代言時是否更應該考慮「質感」。

「兩個奧運金牌可以代言的東西很多，結果跑去代言明星三缺一？你接了麻將遊戲，汽車公司名錶公司可能不會考慮你。」臉書上擁有9萬追蹤的律師林智群認為選手應該更重視自己的價值，「賺了這攤，少了更大攤，未必划算。」

這篇貼文發出後，超過6000人按讚，也有超過300則留言和分享。有球迷就附和表示，「經紀人的格局顯然把國際巨星規格做成村里長了！一位是國立大學副教授，一位也是私大副教授，適合？」、「天看到麻將廣告真的是嚇一跳，還揉眼睛看有沒有看錯？我都驚訝了，那有小朋友的家長們不會驚呆嗎？」、「看到這個代言也是覺得蝦！小戴、楊勇緯、郭婞淳的代言就都選的滿好的！」

林智群律師提到「麟洋配」在東奧後所接的商業活動風波不斷，這次也是同一個經紀人。「聽說兩個選手的經紀人都同一個？只能說慎選經紀人。」許多網友也是把問題歸咎在經紀人身上，認為應該要幫選手「愛惜羽毛」。

當然也有網友認為這樣的廣告代言無可厚非。「錢最多，奧運效應可以多久？ 這個經紀人很稱職。」、「還好吧？遊戲公司也是上市櫃，也沒爆出課金爭議，大家是在？？」、「人家代言麻將遊戲有什麼問題嗎 也管太寬了吧」、「感覺李洋是蠻親民的人，如果都是幫他接什麼名錶、名車的廣告，反而會產生距離感。每天打開手游，就能有跟奧運金牌一起玩遊戲的感覺也不錯。」。

而藝人劉至翰還在貼文下面留言力挺，「台灣運動員退休後有什麼未來嗎？所以選錢多有長尾效益保障的廠商代言有什麼錯誤嗎？」一席話也引來網友的論戰。

奪金後邀約不斷的李洋、林郁婷，名利雙收之餘一直都不忘回饋社會。他們先前出席代言「手遊」活動時，表示將會捐贈超過百萬元給「月園流浪動物照護協會」，希望能發揮公眾影響力，幫助更多的公益團體。