中職／舉重女神郭婞淳來了 22日新莊球場擔任開球貴賓

富邦悍將隊將於22日在新莊球迎戰統一獅隊，特別邀請「舉重女神」郭婞淳擔任開球貴賓，一起參加球團安排的「好樂派對」活動。

悍將今天公布相關訊息如下：

富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，歡迎家人們一起來到新莊棒球場變裝同樂，變出你最搶眼的裝扮體驗各種遊樂派對，悍將更是邀請剛在巴黎奧運拿下舉重項目銅牌的台灣英雄「舉重女神」郭婞淳一起到場共襄盛舉，22日賽前將由郭婞淳為比賽開球！

富邦金控長期支持的「舉重女神」郭婞淳在東京奧運拿下金牌，今年再戰巴黎奧運雖然因傷所困，但郭婞淳沒有被擊倒，在舉重台上展現拚戰精神更是感動無數台灣人，拿下銅牌成為連續三屆奧運奪牌的台灣第一人，這次悍將再度邀請郭婞淳來到新莊棒球場，一起來參加「好樂派對」並在22日為悍將開球！

參加「好樂派對」變裝不能少！「好樂派對」主題日兩天，不只有參加百變之星的參賽者能變裝，進場球迷朋友只要在活動時間內著特殊服裝進場，即可獲得悍將APP點數5點，準備好換上你最搶眼的裝扮，一起來新莊城堡來場華麗的應援吧！

好樂派對進場憑有價票券有機會獲得MONSTER ENERGY碳酸能量飲、麥維他夾心消化餅、Monster Hunter Now圓扇等進場小禮（數量有限，送完為止），場外更有豐富又有趣的關卡等你來闖關，只要至各指定攤位「搞怪塗鴉、小丑大對決、怪趣混搭、奇幻面具工坊、派對攝影棚」共5關，出示闖關卡即可進行闖關活動，任選2關體驗完成者，即可憑闖關卡兌換百變樂趣手提袋一個，贈品每日數量有限，送完為止，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。