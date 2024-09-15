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台維斯盃／掙扎一年 吳東霖主場破繭扮致勝功臣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網協提供
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網協提供

去年4月世界排名來到生涯最佳的158名，我國男網好手吳東霖接續卻有9場比賽一場出局，本周進入2024中波台維斯盃世界一級賽事時的排名已滑落到318名，但他調整心態，不再被排名、積分綁架，在主場為中華隊守護2場勝利，除成團隊奪勝功臣，也對自己改變更有信心。

「掙扎一整年，很開心這禮拜有很好結果。」去年從高峰到低谷的吳東霖說。他自評，前幾年太以成績取向，想保持可以參加大滿貫的排名，過於執著眼前勝利，去年超過十站「一輪遊」後從基本面去調整，尤其針對發球和心理狀況下功夫，今年排名雖下滑，但持續有累積勝場，尤其台維斯盃更打出最佳表現，成改變的最好成果。

吳東霖目前單打排名落後曾俊欣和許育修，不過許育修雙打上場，他一直都有設定會打壓軸第5點的準備，今天上陣也順利「關門」，讓中華隊取得明年2月總決賽組資格賽門票，讓他開心說：「很高興天時地利人和，拿出自己最好表現。」

昨天吳東霖對上波赫第一男單、世界排名第86名的祖赫（Damir Dzumhur），只花1小時又7分鐘就以6：2、6：1勝出，今天碰世界排名579的巴西奇（Mirza Basic）的第一盤又連拿5局，儘管第二盤比分僵持，他盤末幾次小球嘗試都換成分數，關鍵破發得手下以6：4收下勝利。

第二盤小球發威，吳東霖笑說是徒然的「靈感」，「他有退到比較後面防守，也知道他腳程沒那麼快，高興最後結果還不錯。」

吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網協提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網協提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網協提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網協提供
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網協提供
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網協提供

台維斯盃 吳東霖 許育修

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