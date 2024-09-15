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台維斯盃／奪隊史世界一級主場歷史首勝 盧彥勳感謝團隊努力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供

2024中波台維斯盃世界一級賽事，中華隊吳東霖單打獨拿2點、男雙何承叡／許育修發揮下，以點數3：2力退波士尼亞與赫塞哥維納隊，除迎接隊史第一場世界一級主場勝利，且保級成功，也取得升級總決賽組資格賽資格，讓全體隊員十分感動。

擔任中華隊總教練的盧彥勳表示，所有東西都在預期內，從一開賽五五波，到關鍵的雙打部分，「我覺得還是一樣，這兩天比起來，所有選手齊心協力，昨天晚上大家坐在一起談，很謝謝這次中華隊有請一位心理老師協助選手，防護員也照顧選手，要非常感謝所有團隊這整周的努力，當然最直得肯定是這些選手。」

盧彥勳也提到，這批選手的凝聚力和能量讓他都被打動，希望選手們後續職業賽也能有很好消息。

中華隊取得明年2月總決賽資格賽門票，盧彥勳是否會再執總教練兵符？他先笑說這兩天要坐滿五場球，和自己當選手不一樣，「不是你下場，但每一分都好像都是你在打的心態，心神上滿累的，終於結束，自己可以放輕鬆一點。」明年2月狀況，他表示沒想過，先專注在這星期，下階段不論是否在現場都希望中華隊選手有更好表現。

東京奧運後退役的盧彥勳也提到，這次團隊的編制完整，從行政、防護員、物理治療師、心理師，還有助理教練，團隊各司其職，「這個配置或許前所未有，希望這個配置不管主客場都能維持下去。我能理解成本上（增加），但有這決心，應該朝這方面努力，很高興協會支持，希望選手可以真正享受，進入國家隊非常被照顧，場上努力拚時沒有後顧之憂、努力去拚，我們也是朝這目標，看有沒有空間去努力。」

單打各下2場的曾俊欣和吳東霖同樣感謝團隊的努力，吳東霖說：「這是一個台灣網球整個團隊的勝利，希望明年2月能再抽到主場，期待進入世界組。」

吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
中華隊在5點大戰力退波赫，奪下隊史第一場台維斯盃世界一級主場勝利，賽後感謝到場支持的球迷。圖／中華網球協會提供
中華隊在5點大戰力退波赫，奪下隊史第一場台維斯盃世界一級主場勝利，賽後感謝到場支持的球迷。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
吳東霖獨拿兩點，奪勝後接受隊友灑水慶祝。圖／中華網球協會提供
中華隊在5點大戰力退波赫，奪下隊史第一場台維斯盃世界一級主場勝利。圖／中華網球協會提供
中華隊在5點大戰力退波赫，奪下隊史第一場台維斯盃世界一級主場勝利。圖／中華網球協會提供
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網球協會提供
吳東霖「關門」成功，為中華隊守住勝利。圖／中華網球協會提供

中華隊 吳東霖 盧彥勳

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