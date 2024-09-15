奧運跆拳道首金、羽球二連霸在台北市立大學 北市大成為奧運金牌搖籃
台灣競技運動發展近年在國際間發光發熱，而大學培育競技運動人才的任務越來越重要，其中又以近三年來在全國大專運動會創下二次總金牌數雙冠的「台北市立大學」表現最為突出。
台北市立大學校長邱英浩表示，北市大是台灣唯一一所市立的綜合大學，北市大精緻發展、深耕競技運動、培育國家奧亞運金牌選手的重要基地；北市大培育出眾多國際級優秀運動員，包括美國大聯盟職棒球星王建民、台灣奧運歷史首面金牌跆拳道國手陳詩欣，曾高居世界女子羽球排名第一且曾奪下奧運銀牌的戴資穎等都是北市大培育的傑出優秀人才。
邱英浩說，奧運賽場上完成男雙金牌二連霸的台灣經典羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟就是北市大培育的優秀學生，他們的授業恩師也都仍在北市大培育學生，顯示北市大已經晉升為台灣一流的運動專業大學，並成為奧運金牌的搖籃。
邱英浩強調：「近五年來我們獲得的獎牌超過1200面，光金牌就已經超過400面」，北市大是目前國內獲得中央競技運動資源補助最少的，但邱英浩滿滿的感謝全體老師、學生積極努力，在非常有限的學校資源與預算下，仍全力支持與奮鬥才能打造金牌搖籃。未來北市大將持續致力競技運動人才的養成，備戰未來奧亞運賽事，期待中央在獎補助預算分配上應該要依據績效合理分配，獎勵競技運動績優團隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言