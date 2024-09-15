奧運跆拳道首金、羽球二連霸在台北市立大學 北市大成為奧運金牌搖籃

台灣競技運動發展近年在國際間發光發熱，而大學培育競技運動人才的任務越來越重要，其中又以近三年來在全國大專運動會創下二次總金牌數雙冠的「台北市立大學」表現最為突出。

台北市立大學校長邱英浩表示，北市大是台灣唯一一所市立的綜合大學，北市大精緻發展、深耕競技運動、培育國家奧亞運金牌選手的重要基地；北市大培育出眾多國際級優秀運動員，包括美國大聯盟職棒球星王建民、台灣奧運歷史首面金牌跆拳道國手陳詩欣，曾高居世界女子羽球排名第一且曾奪下奧運銀牌的戴資穎等都是北市大培育的傑出優秀人才。

邱英浩說，奧運賽場上完成男雙金牌二連霸的台灣經典羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟就是北市大培育的優秀學生，他們的授業恩師也都仍在北市大培育學生，顯示北市大已經晉升為台灣一流的運動專業大學，並成為奧運金牌的搖籃。