台維斯盃／吳東霖獨拿兩點 中華隊5點大戰捍衛主場

2024中波台維斯盃世界一級賽事，兩隊「打好打滿」，中華隊靠今天第2日男雙何承叡／許育修旗開得勝、第5點單打的吳東霖「關門」成功，以點數3：2擊敗對手波士尼亞與赫塞哥維那（簡稱波赫）捍衛主場，直接保級也取得升級總決賽組附加賽資格。

昨天先進行的兩點單打，世界排名123的「夜市球王」曾俊欣遭世界排名579的巴西奇（Mirza Basic）逆轉，不過第二點男單吳東霖對上波赫第一男單、世界排名第86名的祖赫（Damir Dzumhur），只花1小時又7分鐘就以6：2、6：1勝出，讓中華隊首日賽程打完和波赫戰成1：1。

今天中華隊男雙先以直落二拿下勝利，第4點單打的曾俊欣雖以4：6、6：4、2：6不敵祖赫，但壓軸的吳東霖一上場就勢如破竹，面對巴西奇連破帶保直下5局，加上盤末點直接發出「愛司」，僅僅花24分鐘就以6：1先下一城。

吳東霖第二盤一下場再度破發，自己第一個發球局更連發出3記「愛司」，讓台北網球中心上千球迷歡聲雷動。僅管吳東霖第4局遭破發，不過第5局結束對手申請傷停治療後，吳東霖從0：40落後到連拿4分，最終保發成功，接續幾次網前小球得手，第9局挑戰成功更取得30：0優勢，加上小球再度得分，完成關鍵破發，賽末發球局也把握，順利以6：4為中華隊守護勝利，獲得隊友們「灑水」慶祝。

中華隊在台維斯盃擊敗波赫捍衛主場勝利中華網協提供

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