滑輪溜冰／張宥心世錦賽摘金 中華隊世界運動會拚滿額門票

世界自由式輪滑錦標賽本月6日到22日在義大利盛大登場，中華隊整個賽會共派出191位隊職員與會，自由式滑輪先有2金、1銀、1銅好消息，競速溜冰也持續傳捷報，張宥心在成年女子組5000公尺積分賽一舉摘金，為中華隊爭取明年成都世界運動會「滿額」參賽權注入強心針。

滑輪溜冰向來是我國強項，去年杭州亞運斬獲4金、2銀、1銅，成表現最亮眼的代表隊，當時以15歲之姿勇奪男子速度過樁的王宥鈞，今年世錦賽青年男子組再度摘金，且和杭州亞運摘銅的隊友黃品睿再度上演「金包銅」戲碼，李蘊芳也摘下青年女子組速度過樁金牌。

競速溜冰部分，潘承宇和鍾侑庭在青年男子組5000公尺積分賽「銀包銅」，郭立陽在成年男子組200公尺計時賽奪銀，張宥心更摘下成年女子組5000公尺積分賽金牌，讓中華隊士氣大振。

中華隊教練潘莉青提到，明年的成都世界運動會首次將自由式輪滑納入，今年世錦賽成資格賽，將以積分方式進行，中華隊目標是爭取「滿額」的2男、2女資格，張宥心奪金對團隊爭取積分有很大助益。

潘莉青提到，中華隊在競速溜冰具有世界競爭力，近年也十分積極培養接班人選，杭州亞運後楊合貞退役，張宥心展現出競爭力，證明培訓有成，「不想說宥心是接班人，至少是後繼有人，在這項目還是有競爭力，不會就空掉。」

中華滑輪溜冰協會的潛力培訓計畫已推動多年，潘莉青認為「斷層」難免，但希望減少銜接期，杭州亞運就有像是王宥鈞、黃品睿等新秀冒出頭，剛在世錦賽摘銀的郭立陽也是協會第一批培訓的青年選手，現在成年舞台發光，代表協會計劃有成效，希望持續獲得體育署和各界支持，持續在國際舞台滑出佳績。