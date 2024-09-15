定向越野／泰國東南亞定向越野巡迴世界排名賽首站 中距離賽謝品昇第7

今年東南亞定向越野巡迴世界排名賽第一站14日在泰國清邁登場，今天（15日）完成為期2天賽事，中華隊在14日短距離賽以男子菁英選手陳彥龍排名第5成績最佳；今天中距離賽由謝品昇名列第7，成為今日中華隊成績最好的選手。

14日進行短距離賽，根據大會公布的資料，男子菁英組共有來自香港、日本、新加坡、印尼、俄羅斯、台灣與地主泰國40餘位好手參加，女子菁英組有23位來自香港、台灣及泰國女將角逐，總計香港選手多達50人，聲勢最為浩大。男子菁英組最後由日本選手奪金，香港選手包辦2至4名，中華隊由陳彥龍排名第5，成績最佳，教練林冠宇也下場試身手獲第6名，楊晁青名列第8，謝品昇第15，楊正宇第20，聽障選手柳旻宏排排名31。女子菁英組中華隊以黃敏惠名第4成績最佳，林弱水與林佳惠分別排名12與13。香港選手則是女子菁英組大贏家，一舉奪下前3名。

15日繼續進行中距離賽，是難度頗高的山林定向，小將謝品昇面對日本與香港選手來勢洶洶壓力下，成為中華隊男選手唯一跑進前10的選手，名列第7作收。女子菁英組則完全是香港選手的天下，包辦1至9名，中華隊女將黃敏惠力抗香港女將，保住第10名，林弱水排名12。

亞洲定向越野總會今年由亞洲工作聯盟轉型升級，也將今年亞洲區世界排名賽整合成為「亞洲盃」，各項賽事排名前20名選手都有積分，成為各國好手今年必爭之地。中隊總教練陳俊民賽後表示，中華隊選手都有正常發揮，能在實力強勁的香港選手夾擊下進入前10名排名，已屬不易。

這是今年中華隊國際賽首役，擔任總教練的中正大學資深教練陳俊民，連日來在會場上也給各國領隊贈送2025雙北世壯運宣傳紀念品，邀請各國友人於明年5月來台北參加世壯運。