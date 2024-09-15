台維斯盃／團隊給信心 何承睿「做自己」放開打

有著近190公分的身高，加上左手排拍優勢，我國男網好手何承叡青少年時期就備受關注，近年他透過雙打打出自信，今年已經摘下兩座ATP挑戰賽金盃，目前雙打世界排名130是國內最佳，今天更和許育修一起守護主場，為中華隊取得台維斯盃「聽牌」優勢。

2024中波台維斯盃世界一級賽事（2024 Davis Cup World Group I - TPE vs BIH）本周末在台北網球中心登場，中華隊昨天2點單打和對手各拿1勝，今天率先登場的雙打十分重要；何承叡和許育修相隔2年再攜手，兩盤各破對手1個發球局下以6：3、6：4拿下勝利，讓中華隊在5點3勝的賽制取得「聽牌」優勢。

何承叡和許育修上次合拍是兩年前9月台維斯盃世界組二級賽事出戰香港隊，兩人救回6個賽末點演出逆轉勝，當時也是何承叡的台維斯盃處女秀；時隔兩年和許育修再攜手，何承叡星期一開始訓練後，很快就能抓到比賽感覺，加上這次心情放開許多，十分感謝團隊的幫助。

何承叡分享，昨晚團隊的心理師有集合成員們聊天，聊以個人名義打比賽和國家名義打比賽的差別，「我自己打時，比較『大剌剌』，失誤也沒什麼，我自己而已，但以國家來講，是大家一起承擔，會有一點害怕、緊張，不希望讓大家失望，但昨天晚上每一個人眼神、心都告訴我，他們相信我，讓我今天很勇敢做自己。」

台維斯盃經驗更豐富的許育修補充說，這兩年何承叡職業賽場雙打表現很不錯，有從雙打上找到自信，「有時他會比較緊張一點，畢竟是團體賽，怕拖累大家，今天很開心可以贏下雙打勝利，對我們這禮拜的準備很有幫助。」