台維斯盃／男雙旗開得勝 中華隊取得「聽牌」優勢

2024中波台維斯盃世界一級賽事中華對決波士尼亞與赫塞哥維那（簡稱波赫），今天在台北網球中心進行第2日賽程，率先上場的第3點男雙許育修／何承叡，面對巴西奇（Mirza Basic）／法蒂奇（Nerman Fatic），以6：3、6：4拿下，幫助中華隊取得點數「聽牌」優勢。

中華隊昨天兩點單打和對手各拿1點，今天男雙旗開得勝，相隔兩年再披國家隊戰袍的何承叡說：「今天比賽其實從昨晚就開始，團隊就召集在房間討論聊天，討論今天比賽和心情，為我今天發揮幫助很大。」

「球場上，不管我打得好或不好，大家的肢體和動作都很正面，讓我在場上毫無顧慮去拚，這場勝利是每一個人的。」何承叡接續說。

許育修目前單打世界排名184，僅次於「夜市球王」曾俊欣的123，不過這次台維斯盃排在雙打出賽，他透露賽前有和團隊討論，考量先前賽程密集下自己身體有些不適，曾俊欣和吳東霖單打狀態也很好，這次以雙打為主相信是對中華隊最好的方式，「大家比較相信我雙打，我配合何承叡，把雙打這點拿下來。」

首盤中華隊第4局率先破發，全盤唯一的破發成功以6：3先下一城。