羽球／台維斯盃「見網友」 李洋讚曾俊欣這特質

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸後，我國黃金男雙「麟洋配」之一的李洋高掛球拍，不需再四處征戰的他今天現身台北網球中心觀賞台維斯盃，首度和「網友」曾俊欣相見歡，兩位獅子座運動員聊家常，李洋也分享，特別欣賞曾俊欣展現的特質。

「他跟我都一樣，散發求勝慾望的氣場和氣質，是運動員很需要的部分，因為運動員本來就要有個不服輸、永不放棄的態度，所以我很欣賞他。」李洋透露，兩人過去都會透過社群交流，但從沒見過本尊，這次台維斯盃在台灣舉行，曾俊欣兩周前就邀請他來看球，剛好時間上允許，很高興今天能蒞臨現場。

李洋笑說，大學曾上過網球課，網球和羽球相較，髖和肩膀的轉動有點不太一樣，「但如果是網球的發球就和（羽球）殺球滿像的，未來有機會可以嘗試看看，但我先把我的肌肉練壯一點。」

和曾俊欣從網友變成現實中的朋友，退休儀式時提到想成為運動推廣大使的李洋，未來也想看看桌球、籃球和男排等的比賽，任職國體大的他透露，已經和國體大男籃隊教練桑茂森交流過，之前提到退休很想做的自行車環島也收到很大迴響，期待能透過自己影響力，分享體育的有趣之處。