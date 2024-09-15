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路跑／獻出路跑初體驗 金牌拳后林郁婷喊幸福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奧運金牌拳后林郁婷（右）將首場路跑賽事獻給Garmin Run，和教練曾自強一同現身大佳河濱公園。圖／Garmin提供
奧運金牌拳后林郁婷（右）將首場路跑賽事獻給Garmin Run，和教練曾自強一同現身大佳河濱公園。圖／Garmin提供

第三屆Garmin Run首站台北於今天在大佳河濱公園盛大開跑，今年賽事更有巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷領跑，她和陽光女神陳庭妮、路跑暖男修杰楷等百位名人，以及來自亞洲十大城市長跑菁英來台飆速競賽，一起From Zero to Hero跑出傳奇。

今天獻出人生首場路跑的林郁婷說：「無氧衝刺跑步訓練在日常拳擊訓練中是最疲憊的一環。練跑時我會透過Forerunner跑表監測心率及訓練成效，藉此提升訓練品質，很感謝跑步訓練為我帶來的幫助，人生第一次路跑賽就獻給Garmin Run。這次參與Garmin Run我發現路跑其實非常有趣，能夠同時與這麼多熱愛跑步的跑者們追逐同一個目標相當幸福。」

「2024 Garmin Run 亞洲系列賽」適逢Garmin 35周年，擴大規模串聯亞洲9大城市、海內外超過6萬名跑者共襄盛舉；為服務更多跑者，Garmin Run Club（GRC）打造唯一橫跨全台6縣市、獨創9大城市賽道特色主題的科學化跑步訓練營，吸引全台破千人參與，引領跑者締造個人佳績。

2024 Garmin Run作為亞洲指標級路跑賽事，受到海內外跑者熱烈響應，以完整賽事規畫、豐富主題體驗及科學化訓練受到跑者好評，首站台北報名盛況空前，21公里賽事僅4小時便全數秒殺，過往賽事更達9成參賽率，為路跑賽事中罕見超標高水準。隨著台北站鳴槍開跑，緊隨在後串聯印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市，成為亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事，以全新「跑旅」概念鼓勵跑者跑遍各大城市賽事。

Garmin Asia Virtual Run虛實整合亞洲各地跑者線上參與挑戰自我，今年吸引2萬人共襄盛舉。

奧運金牌拳后林郁婷（左四）將首場路跑賽事獻給Garmin Run。圖／Garmin提供
奧運金牌拳后林郁婷（左四）將首場路跑賽事獻給Garmin Run。圖／Garmin提供

拳擊 林郁婷

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