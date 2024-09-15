香港羽賽／麟榤4強止步

在台北羽球公開賽與老搭檔李洋上演最後一舞後，我國男雙好手王齊麟本周又與新搭檔邱相榤攜手出征超級五○○的香港公開賽，並一路挺進到四強，不過昨天面對世界排名第四名的南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以廿三比廿一、十五比廿一、十六比廿一遭到逆轉，無緣爭奪冠軍。

巴黎奧運後開始合拍的「麟榤配」，日前南韓公開賽就曾闖進四強，創下兩人合拍最佳成績，不過當時就是敗在地主姜敏赫／徐承宰手中，同樣是在先拿下首局的情況下被逆轉。

兩組人馬昨天在香港公開賽四強賽再度碰頭，沒想到逆轉戲碼再度上演，在首局前段一度落後的情況下，王齊麟／邱相榤靠著極具侵略性的攻勢逐漸縮小差距，甚至還兩度化解對手的局點，以廿三比廿一先拿下第一局。

但第二局南韓組合抓住了「麟榤配」幾次放球偏高的機會展開猛攻，先是以廿一比十五扳平。決勝局南韓組合一度取得六分領先，儘管王齊麟／邱相榤在該局後段展現韌性追到一分差距，但最終仍是以十六比廿一敗下陣來。

對於與合作已經三年多，且曾攜手拿下去年世錦賽金牌的姜敏赫／徐承宰兩度交手都一度有贏球機會，王齊麟賽後表示，過去多次跟姜敏赫／徐承宰交手都打得相當辛苦，尤其對手球風強硬，防守也很好，須全神貫注拚搏。

不過王齊麟也強調，與前一次在南韓公開賽交手時相比，昨天其實打得更好，只可惜在第二局時體能有點下滑，「他們發接發和防守都很硬，這是他們特色，但我們是有辦法跟他們抗衡，就差一點經驗，要去多琢磨和練習。」