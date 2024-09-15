聽新聞
0:00 / 0:00

香港羽賽／麟榤4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

在台北羽球公開賽與老搭檔李洋上演最後一舞後，我國男雙好手王齊麟本周又與新搭檔邱相榤攜手出征超級五○○的香港公開賽，並一路挺進到四強，不過昨天面對世界排名第四名的南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以廿三比廿一、十五比廿一、十六比廿一遭到逆轉，無緣爭奪冠軍。

巴黎奧運後開始合拍的「麟榤配」，日前南韓公開賽就曾闖進四強，創下兩人合拍最佳成績，不過當時就是敗在地主姜敏赫／徐承宰手中，同樣是在先拿下首局的情況下被逆轉。

兩組人馬昨天在香港公開賽四強賽再度碰頭，沒想到逆轉戲碼再度上演，在首局前段一度落後的情況下，王齊麟／邱相榤靠著極具侵略性的攻勢逐漸縮小差距，甚至還兩度化解對手的局點，以廿三比廿一先拿下第一局。

但第二局南韓組合抓住了「麟榤配」幾次放球偏高的機會展開猛攻，先是以廿一比十五扳平。決勝局南韓組合一度取得六分領先，儘管王齊麟／邱相榤在該局後段展現韌性追到一分差距，但最終仍是以十六比廿一敗下陣來。  

對於與合作已經三年多，且曾攜手拿下去年世錦賽金牌的姜敏赫／徐承宰兩度交手都一度有贏球機會，王齊麟賽後表示，過去多次跟姜敏赫／徐承宰交手都打得相當辛苦，尤其對手球風強硬，防守也很好，須全神貫注拚搏。

不過王齊麟也強調，與前一次在南韓公開賽交手時相比，昨天其實打得更好，只可惜在第二局時體能有點下滑，「他們發接發和防守都很硬，這是他們特色，但我們是有辦法跟他們抗衡，就差一點經驗，要去多琢磨和練習。」

南韓 巴黎奧運 香港

延伸閱讀

香港羽賽／再遭姜敏赫、徐承宰逆轉 麟榤配無緣爭冠

香港羽賽／混雙錯過局點 王齊麟「重操舊業」不敵世錦賽銅牌

香港羽賽／瓦解地主4局點 王齊麟、邱相榤逆轉過頭關

羽球／李洋剛退役就迎來遠距離戀愛 送機照洋溢不捨之情

相關新聞

香港羽賽／麟榤4強止步

在台北羽球公開賽與老搭檔李洋上演最後一舞後，我國男雙好手王齊麟本周又與新搭檔邱相榤攜手出征超級五○○的香港公開賽，並一路...

桌球／WTT澳門冠軍賽4強止步 高承睿仍創個人最佳成績

我國桌球小將高承睿，今天在WTT澳門冠軍賽男單4強賽登場，迎戰世界排名第13名的德國華裔選手邱黨，最終以11：8、14：...

網球／前球后莎拉波娃領銜球迷票選 有望進入網球名人堂

曾贏得5座大滿貫賽單打冠軍的俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）入圍國際網球名人堂候選名單第1年，就...

射擊／國民體育日嘉年華 田家榛號召親子瘋運動 

國民體育日運動嘉年華今天於台北體育館舉行，台北市政府體育局邀請巴黎奧運中華隊射擊選手田家榛出席活動，現場吸引逾1000位...

台維斯盃／首掌兵符獲讚賞 盧彥勳要與球員站在一起

我國網球前一哥盧彥勳在今天開打的中波台維斯盃世界一級賽事中，首度執掌中華隊總教練兵符，球隊在前兩點打完後也與波赫戰成1：...

台維斯盃／拍退波赫一哥扳平戰局 吳東霖坦言狀態不錯

2024中波台維斯盃世界一級賽事，中華隊在首點男單曾俊欣遭到逆轉後，今天的第二點單打則是由吳東霖對上波赫第一男單、世界排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。