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網球／前球后莎拉波娃領銜球迷票選 有望進入網球名人堂

中央社／ 羅德島州新港13日綜合外電報導
俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）。圖／美聯社
俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）。圖／美聯社

曾贏得5座大滿貫賽單打冠軍的俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）入圍國際網球名人堂候選名單第1年，就在球迷投票部分居冠，這對她能否進入名人堂相當重要。

國際網球名人堂（International Tennis Hall of Fame）今天公布的投票結果還顯示，美國男雙組合鮑柏．布萊恩（Bob Bryan）和麥克．布萊恩（Mike Bryan）獲得第2名，加拿大好手奈斯托（Daniel Nestor）排名第3。

美聯社報導，國際網球名人堂指出，來自120個國家的數以萬計球迷參與了票選。粉絲投票是入選名人堂的兩大步驟之一，第2步驟將由記者、歷史學家及名人堂成員等人士進行投票，以選出2025年名人堂成員。

已經於2020年退休的莎拉波娃透過聲明表示：「非常感謝世界各地的球迷在國際網球名人堂粉絲投票中支持我。能被考慮入選名人堂是莫大的榮耀，而擁有球迷的支持使這一切更加特別。」

莎拉波娃是首位登上世界球后寶座的俄國女選手，她曾贏得2004年溫布頓網球錦標賽、2006年美國網球公開賽、2008年澳洲網球公開賽、2012年及2014年法國網球公開賽女單冠軍。

莎拉波娃

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