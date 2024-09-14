桌球／WTT澳門冠軍賽4強止步 高承睿仍創個人最佳成績

我國桌球小將高承睿，今天在WTT澳門冠軍賽男單4強賽登場，迎戰世界排名第13名的德國華裔選手邱黨，最終以11：8、14：16、10：12、6：11、11：6、3：11敗下陣來，儘管無緣決賽，但仍創下個人在此層級賽事最佳成績。

今年代表我國參加巴黎帕運的高承睿，本周在WTT澳門冠軍賽一路過關斬將，包括拍退中國大陸林高遠、瑞典奧運銀牌摩賈德（Truls Moregard），生涯首度挺進到WTT冠軍賽的4強賽。

今天高承睿則是面對來自德國的華裔好手邱黨，兩人在去年曾於WTT秘魯挑戰賽4強賽交手，當時高承睿以3：1勝出挺進到金牌戰，最終也收下銀牌佳績。

而雙方今天再度碰頭打得是有來有往，首局高承睿在以11：7率先拿下後，第二局雖然由邱黨率先取得局點，但他卻連續化解對手4個局點，只可惜仍是以14：16遭到邱黨扳平。

第三局高承睿雖然一路領先，不過在9：8後卻被對手打出4：1攻勢逆轉，邱黨也取得局數2：1領先，第4局邱黨乘勝追擊，開局打出5：2攻勢，不過高承睿頂住壓力連得3分扳平，但暫停過後邱黨再拉出一波4：0攻勢，並以11：6取得局數3：1聽牌優勢。

在背水一戰的情況下，高承睿第五局以11：6成功延長戰線，但第6局仍是以3：11敗下陣來，無緣晉級冠軍賽，但仍創下個人生涯最佳成績。