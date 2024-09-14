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射擊／國民體育日嘉年華 田家榛號召親子瘋運動 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴黎奧運射擊國手田家榛（後排左1）出席國民體育日運動嘉年華活動。圖／台北市體育局提供
巴黎奧運射擊國手田家榛（後排左1）出席國民體育日運動嘉年華活動。圖／台北市體育局提供

國民體育日運動嘉年華今天於台北體育館舉行，台北市政府體育局邀請巴黎奧運中華隊射擊選手田家榛出席活動，現場吸引逾1000位民眾及親子家庭參與運動體驗闖關及親子運動競賽。

媽媽神槍手田家榛今年代表中華隊參加2024巴黎奧運射擊女子25公尺手槍，這次是第三度參加奧運，比賽結果雖止步16強，但仍是收穫滿滿，已經不會像第一次參加奧運那麼緊張，反而用平常心面對。她也特別謝謝女兒備賽期間給媽媽的加油打氣，田家榛跟女兒說：「不要祝媽媽奪牌，祝媽媽拿到好成績就好。」

在奧運結束後多了可以陪伴女兒的時間，女兒圈圈對於運動的興趣很廣泛，學過跆拳道、游泳、跳繩以及腳踏車，對此，田家榛對女兒採開放的態度，沒有一定要女兒承襲射擊的衣缽，希望她能夠找到自己喜歡的運動並持之以恆。今天出席運動嘉年華，除了與大家分享奧運的經驗談，也擔任運動體驗闖關的關主並參加親子瑜珈挑戰。

運動體驗闖關結合科技，打造趣味度十足的全民運動，關卡包括「智慧平衡儀」、「智能地墊」、「拳力打擊VR體驗」、「眼明手快-光劍」、「雙手力量大」、「敏捷反應訓練」以及「平衡我最行」，適合大朋友小朋友共同挑戰，建立獨特的運動興趣。親子運動競賽「小小極限體能王」、「親子瑜珈挑戰」邀請親子家庭同台競技，由家長帶領小朋友學習體適能及瑜珈，在運動競賽中展現家庭默契，也享受運動的快樂。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 田家榛

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