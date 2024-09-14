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台維斯盃／拍退波赫一哥扳平戰局 吳東霖坦言狀態不錯

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
吳東霖拍退波赫一哥祖赫，幫助中華隊首日打完扳平戰局。圖／中華網球協會提供
吳東霖拍退波赫一哥祖赫，幫助中華隊首日打完扳平戰局。圖／中華網球協會提供

2024中波台維斯盃世界一級賽事，中華隊在首點男單曾俊欣遭到逆轉後，今天的第二點單打則是由吳東霖對上波赫第一男單、世界排名第86名的祖赫（Damir Dzumhur），最終以6：2、6：1勝出，為中華隊扳回一城，首日打完兩隊戰成1：1平手。

世界排名第318名的吳東霖，今年2月才在中法台維斯盃世界一級總決賽資格賽中，於第二點力扛世界排名第17名的法國一哥馬納里諾（Adrian Mannarino），儘管當時以直落二敗下陣來，但表現可圈可點。

而這次的中波之戰中，吳東霖再度被總教練盧彥勳賦予在第二點出戰波赫一哥祖赫的任務，並且在兩盤賽事中一路壓制對手，最終僅花67分鐘就以6：2、6：1勝出，幫助中華隊在首日兩點打完，與波赫戰成1：1平手。

對於近兩次台維斯盃都在首日扛下對戰對手一哥的重任，並且在今天為中華隊扳平戰局，吳東霖坦言，2月時與馬納里諾之戰確實收穫良多，「今天的發揮是蠻意外的，知道對手資歷很好，但這禮拜台維斯盃陣容和教練團準備非常順利，狀況調整非常好，加上平常在訓練時下雨就會打室內球場，對環境非常熟悉，二月又和馬納里諾在這邊打，知道什麼球有優勢，知道什麼選擇會得到不錯效果，很高興今天狀況都被我掌握。」

談到這次台維斯盃首次由盧彥勳執掌兵符，吳東霖也直言確實有相當大的幫助，「身邊有個傳奇人物，你就會觀察他一言一行，會被他感染，學習他的用心，然後去內化自己，做好每個準備，下場就是拚這樣子。」

中華隊 台維斯盃 吳東霖

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