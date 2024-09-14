自行車／鐵人三項國手王威凱領騎 民眾騎遊富貴角燈塔

由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處所舉辦的「極北點富貴角燈塔自行車騎遊活動」今天在北海岸正式登場，將近500位來自各地的民眾，齊聚新北市萬里區野柳國小，一同參加這場騎遊活動，土耳其單車網紅徐甘書擔任領騎，鐵人三項國手王威凱也驚喜現身，表示北海岸是他平時訓練的最佳路線，這次終於能好好欣賞沿途海岸風光與大啖在地美食。

北觀處為了推廣自行車旅遊，今年舉辦了一系列自行車活動，除了培訓超過90位的領騎人員，建置長期北海岸自行車運動旅遊的量能。今天的騎遊活動全程30公里，更是希望能將自行車運動透過與觀光結合向下紮根，推展至親子客群。

今天活動從野柳國小出發，沿途經過溫泉鄉金山萬里、北部衝浪勝地中角灣、著名的海蝕拱門「石門洞」、極北點富貴角燈塔，最終來到有潔淨白沙的白沙灣。

本次活動不以競賽為目標，為鼓勵大家輕鬆騎遊，參與活動的民眾中，不但有14位10歲以下的小朋友，另外更有4位超過70歲的長者報名參加，全家出遊，一同享受秋日騎遊樂趣。

北觀處處長陳煜川表示，自行車是低碳環保的交通工具，時序入秋，天氣不再炎熱，又是秋蟹肥美時節，歡迎大家騎自行車造訪北海岸，健康運動之外，還能賞美景、品美食、買好禮，希望所有的車友們都能騎得開心，度過一個難忘的秋日小旅行。