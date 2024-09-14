自行車／鐵人三項國手王威凱領騎 民眾騎遊富貴角燈塔
由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處所舉辦的「極北點富貴角燈塔自行車騎遊活動」今天在北海岸正式登場，將近500位來自各地的民眾，齊聚新北市萬里區野柳國小，一同參加這場騎遊活動，土耳其單車網紅徐甘書擔任領騎，鐵人三項國手王威凱也驚喜現身，表示北海岸是他平時訓練的最佳路線，這次終於能好好欣賞沿途海岸風光與大啖在地美食。
北觀處為了推廣自行車旅遊，今年舉辦了一系列自行車活動，除了培訓超過90位的領騎人員，建置長期北海岸自行車運動旅遊的量能。今天的騎遊活動全程30公里，更是希望能將自行車運動透過與觀光結合向下紮根，推展至親子客群。
今天活動從野柳國小出發，沿途經過溫泉鄉金山萬里、北部衝浪勝地中角灣、著名的海蝕拱門「石門洞」、極北點富貴角燈塔，最終來到有潔淨白沙的白沙灣。
本次活動不以競賽為目標，為鼓勵大家輕鬆騎遊，參與活動的民眾中，不但有14位10歲以下的小朋友，另外更有4位超過70歲的長者報名參加，全家出遊，一同享受秋日騎遊樂趣。
北觀處處長陳煜川表示，自行車是低碳環保的交通工具，時序入秋，天氣不再炎熱，又是秋蟹肥美時節，歡迎大家騎自行車造訪北海岸，健康運動之外，還能賞美景、品美食、買好禮，希望所有的車友們都能騎得開心，度過一個難忘的秋日小旅行。
近年來交通部觀光署積極推動自行車運動觀光與燈塔觀光與，配合親山親海樂環島的政策，以低碳旅遊方式來帶動燈塔旅遊，並整合多元自行車路線沿途之特色景點、打造自行車觀光品牌，推廣國內、外遊客騎乘自行車來認識臺灣極北點富貴角燈塔以及北觀處之觀光景點特色。9月底還將有皇冠北海岸雙灣、灣塔、萬金及外木山自行車道的自主認證活動，歡迎民眾以15公里的時速慢遊北海岸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言