台維斯盃／一發進球率下降遭逆轉 曾俊欣盼明扳回顏面

「夜市球王」曾俊欣今天在2024中波台維斯盃世界一級賽事代表中華隊出賽，不過在首點賽事碰上過去兩度交手都取勝的波赫巴西奇（Mirza Basic），但最終卻遭到對手逆轉，賽後曾俊欣也直言今天在發球與打法上都太過保守，導致未能贏下比賽。

世界排名第123名的曾俊欣，這次台維斯盃扛起首點單打重任，並在與巴西奇的比賽中，首盤以6：3率先拿下，不過接下來兩盤因為一發進球率降低，讓對手把握住機會成功逆轉，未能為中華隊搶下首點賽事。

賽後曾俊欣就表示，第一盤時對手的一發進球率低，加上自己掌握著對手幾次發球局失誤，並在二發上給對手壓力，成為首盤拿下的關鍵，不過第二盤開始自身一發進球率降低，球的質量雖然不錯，但不是出界就是掛網，對手也把握住他二發展開攻擊，導致自己在發球局承受不小壓力，在場上落入被動的情況下，最終也遭到逆轉。

曾俊欣坦言，儘管自己最擅長紅土賽場，但這次為了備戰台維斯盃的室內硬地，也提早兩周進行備戰，不過今天關鍵時候沒有辦法打出在紅土的那種不會猶豫和很主動的打法，「室內硬地不管是在節奏還是來回上面速度都會變比較快，變成說我在臨場反應速度或是接對手發球，確實反應時間都變得比較少一點。」

談到這次台維斯盃與總教練盧彥勳第一次合作，曾俊欣則是認為盧彥勳執掌兵符確實讓團隊向心力非常強，「這禮拜我們訓練都是非常高強度，盧哥也給我們一些建議，對我們團隊有很大幫助，大家都非常團結，目標都非常一致，很感謝他願意當我們總教練，希望接下來隊友或是我自己可以來扳回一城。」