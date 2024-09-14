快訊

大雷雨炸台中！水淹輪胎高、公車道成泳池 民眾：可請司機開救生艇來載了

地牛翻身！15:36台東規模4.1地震 最大震度4級

台維斯盃／一發進球率下降遭逆轉 曾俊欣盼明扳回顏面

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
曾俊欣在後兩盤一發進球率下降，成為遭逆轉關鍵。圖／中華民國網球協會提供
曾俊欣在後兩盤一發進球率下降，成為遭逆轉關鍵。圖／中華民國網球協會提供

「夜市球王」曾俊欣今天在2024中波台維斯盃世界一級賽事代表中華隊出賽，不過在首點賽事碰上過去兩度交手都取勝的波赫巴西奇（Mirza Basic），但最終卻遭到對手逆轉，賽後曾俊欣也直言今天在發球與打法上都太過保守，導致未能贏下比賽。

世界排名第123名的曾俊欣，這次台維斯盃扛起首點單打重任，並在與巴西奇的比賽中，首盤以6：3率先拿下，不過接下來兩盤因為一發進球率降低，讓對手把握住機會成功逆轉，未能為中華隊搶下首點賽事。

賽後曾俊欣就表示，第一盤時對手的一發進球率低，加上自己掌握著對手幾次發球局失誤，並在二發上給對手壓力，成為首盤拿下的關鍵，不過第二盤開始自身一發進球率降低，球的質量雖然不錯，但不是出界就是掛網，對手也把握住他二發展開攻擊，導致自己在發球局承受不小壓力，在場上落入被動的情況下，最終也遭到逆轉。

曾俊欣坦言，儘管自己最擅長紅土賽場，但這次為了備戰台維斯盃的室內硬地，也提早兩周進行備戰，不過今天關鍵時候沒有辦法打出在紅土的那種不會猶豫和很主動的打法，「室內硬地不管是在節奏還是來回上面速度都會變比較快，變成說我在臨場反應速度或是接對手發球，確實反應時間都變得比較少一點。」

談到這次台維斯盃與總教練盧彥勳第一次合作，曾俊欣則是認為盧彥勳執掌兵符確實讓團隊向心力非常強，「這禮拜我們訓練都是非常高強度，盧哥也給我們一些建議，對我們團隊有很大幫助，大家都非常團結，目標都非常一致，很感謝他願意當我們總教練，希望接下來隊友或是我自己可以來扳回一城。」

中華隊 台維斯盃 曾俊欣

延伸閱讀

台維斯盃／曾俊欣苦戰3小時遭逆轉 中華隊首點失守

U23世界盃／荷蘭贏球⋯中華隊確定寫史上最差排名

巴西大火煙霧瀰漫 南部降下黑雨

U23世界盃／中華隊險勝澳洲保希望 避免史上最差排名

相關新聞

香港羽賽／再遭姜敏赫、徐承宰逆轉 麟榤配無緣爭冠

BWF超級500的香港羽球公開賽今天展開4強賽程，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤遭遇南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以...

跳水／全紅嬋回村遭粉絲日夜圍堵 崩潰喊「回去吧太吵了！」

中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上演「水花消失術」摘金備受關注，私底下真實、不做作性格也受眾多粉絲喜愛，不過龐大關注度也嚴重影響這位17歲孩子的生活。近日她返回老家邁合村，不料現場出現大批民眾聚集圍觀，噪

台維斯盃／一發進球率下降遭逆轉 曾俊欣盼明扳回顏面

「夜市球王」曾俊欣今天在2024中波台維斯盃世界一級賽事代表中華隊出賽，不過在首點賽事碰上過去兩度交手都取勝的波赫巴西奇...

自行車／鐵人三項國手王威凱領騎 民眾騎遊富貴角燈塔

由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處所舉辦的「極北點富貴角燈塔自行車騎遊活動」今天在北海岸正式登場，將近500位...

台維斯盃／曾俊欣苦戰3小時遭逆轉 中華隊首點失守

2024中波台維斯盃世界一級賽事今天在台北網球中心舉行，在首日的兩點單打賽事中，我國分別派出曾俊欣與吳東霖出戰，其中首點...

香港羽賽／不敵奧運金牌安賽龍 周天成無緣4強

BWF超級500的香港羽球公開賽今天進行8強賽程，我國男單一哥周天成遭遇世界排名第2名的今年巴黎奧運金牌得主丹麥好手安賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。