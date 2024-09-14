香港羽賽／再遭姜敏赫、徐承宰逆轉 麟榤配無緣爭冠

BWF超級500的香港羽球公開賽今天展開4強賽程，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤遭遇南韓組合姜敏赫／徐承宰，最終以23：21、15：21、16：21遭到逆轉，無緣爭冠。

巴黎奧運後開始合拍的王齊麟／邱相榤，日前在南韓羽球公開賽就曾闖進到4強賽，寫下兩人合拍以來的最佳成績，不過當時就是在4強賽苦戰3局後不敵地主姜敏赫／徐承宰。

而兩組人馬本周又在香港公開賽4強賽再度狹路相逢，首局開打後王齊麟／邱相榤雖然一度領先，不過南韓組合很快就拉出4：0攻勢逆轉，並且以11：10領先進入技術暫停，但王齊麟／邱相榤的進攻缺略性也讓南韓組合頻頻發生失誤，靠著一波4：0攻勢反取得19：17領先，儘管南韓隨後又逆轉取得局點，但前兩個局點都遭到化解，且「麟榤配」還以23：21先下一城。

第二局前段「麟榤配」雖然一度領先，不過局中幾次放球偏高都讓南韓組合抓住機會進攻，姜敏赫／徐承宰也以11：9領先進入技術暫停，並且以21：15扳平。

決勝局姜敏赫／徐承宰乘勝追擊，一度取得11：5的大幅領先，儘管王齊麟／邱相榤曾一度追到1分差距，但卻未能把握住機會追平或是逆轉，最終也以16：21敗下陣來，本季兩度闖進四強都遭到姜敏赫／徐承宰擋道。