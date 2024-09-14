台維斯盃／曾俊欣苦戰3小時遭逆轉 中華隊首點失守
2024中波台維斯盃世界一級賽事今天在台北網球中心舉行，在首日的兩點單打賽事中，我國分別派出曾俊欣與吳東霖出戰，其中首點的曾俊欣面對波赫第3男單巴西奇（Mirza Basic），兩人在苦戰近3小時後，最終曾俊欣以6：3、5：7、4：6敗下陣來。
被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊在二月世界組總決賽資格戰，雖然不敵強權法國隊，無緣再創佳績。
不過今、明兩天將在主場迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，中華隊也派出吳東霖、曾俊欣、許育修、何承叡、黃琮豪應戰，並且由前網球一哥盧彥勳首度執掌兵符，除了全力捍衛主場，更要爭取2025年重返世界組資格戰的關鍵席位。
而在今天的首點賽事，中華隊也由「夜市球王」曾俊欣打頭陣，面對世界排名曾來到第74名的巴西奇，雙方過去曾兩度對戰都由曾俊欣拿下勝利，不過今天比賽卻打得有來有往，首盤曾俊欣在第8局率先破發後取得領先，並以6：3先下一城。
第二盤開始，巴西奇的強勢發球也讓曾俊欣陷入苦戰，先是以5：7遭到對手扳平，決勝盤巴西奇更是在關鍵第10局破發，以6：4逆轉勝出，為波赫搶下首點勝利，稍後的第二點單打則將由中華隊吳東霖出戰波赫祖赫（Damir Dzumhur）。
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