跳水／全紅嬋回村遭粉絲日夜圍堵 崩潰喊「回去吧太吵了！」

中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上演「水花消失術」摘金備受關注，私底下真實、不做作性格也受眾多粉絲喜愛，不過龐大關注度也嚴重影響這位17歲孩子的生活。近日她返回老家邁合村，不料現場出現大批民眾聚集圍觀，噪音讓她與爺爺難以入睡，最終忍不住現身送客「回去吧，太吵了。」

全紅嬋奧運奪金後便受到許多瘋狂粉絲「追殺」，近日回到老家也不例外。群眾時常圍觀在她的家門口，只為了一盼這位跳水天才，不過這卻嚴重影響到邁合村的秩序與生活。害怕吵到鄰居的全紅嬋就跑到2樓陽台向群眾喊話「我們要休息了，回去吧！人家要睡覺了，大家撤了吧。」並和爺爺揮手致意。

全紅嬋和爺爺揮手致意。 截自微博

不過仍有粉絲不放棄，甚至要求道：「全紅嬋，下來打個招呼。」且隔天早上再度聚集在全紅嬋家門口，讓她露出無奈神情。畫面曝光後引起中國網友爭議，許多人認為這麼做已經太超過，紛紛留言「小聲一點，體諒一下全紅嬋一家吧！」、「這些哪是粉絲，都是為了熱度」更有人直接呼籲報警。

隔天早上粉絲再度聚集全紅嬋家門口，讓她露出無奈神情。 截自微博

隨著這些事情發生，邁合村村支書也表示在徵求村民意見後，未來每晚9點將實施「封村」，讓遊客不要打擾住家作息與生活。