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香港羽賽／不敵奧運金牌安賽龍 周天成無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。新華社
周天成。新華社

BWF超級500的香港羽球公開賽今天進行8強賽程，我國男單一哥周天成遭遇世界排名第2名的今年巴黎奧運金牌得主丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），最終以15：21、14：21敗下陣來，無緣4強賽。

世界排名第9名的周天成，生涯前23度與安賽龍交手雖然僅拿下4勝，不過近5度對戰就拿下2勝，雙方今天在香港公開賽8強賽碰頭，首局前段兩人也打得相當拉鋸，不過在該局後段安賽龍逐漸擴大領先差距，以21：15先下一城。

第二局周天成開局一度取得3：0領先，不過安賽龍局中一波5：0攻勢逆轉戰局後就一路領先，而周天成在11：17落後時還發生右手手指破皮的受傷狀況，一度申請傷停，但回到場上後仍是無法扭轉局勢，以14：21敗下陣來。

周天成 安賽龍 羽球

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