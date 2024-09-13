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桌球／高承睿成功復仇 退摩賈德晉級WTT澳門冠軍賽4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高承睿。法新社
高承睿。法新社

我國桌球小將高承睿今天在WTT澳門冠軍賽8強賽，與世界排名第11名的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）再度交鋒，也是兩人繼巴黎奧運後再度碰頭，最終高承睿就以4：11、12：10、11：9、7：11、11：7逆轉勝出，成為唯一闖進到4強賽的台灣選手。

年僅19歲得高承睿今年首度征戰奧運，就在16強賽以局數1：4敗給22歲的摩賈德，而今天兩人又在WTT澳門冠軍賽8強賽碰頭，並且再次展開激烈的拉鋸戰，在首局賽事中摩賈德就展現進攻侵略性，並以11：4先下一城。

不過第二局高承睿隨即展開反撲，在開賽領先到局中被扳平後，他仍是頂住壓力以12：10扳平，第三局兩人一來一往，比分差距都在2分以內，在9：9後高承睿也展現韌性連拿2分，以11：9搶先聽牌。

在背水一戰得情況下，摩賈德第四局也以11：7扳平戰局，讓比賽進入決勝局，第5局高承睿打出3：0的開局攻勢，儘管局中一度被摩賈德以7：6逆轉，但高承睿關鍵時刻連得5分逆轉關門，以11：7勝出，不僅報了奧運輸球之仇，還成為唯一晉級4強的台灣選手。

高承睿

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