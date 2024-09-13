李洋、林郁婷成手遊代言人 捐贈百萬元照顧流浪動物 

台灣手遊《明星3缺1》今年適逢20周年慶，特別邀請巴黎奧運金牌選手李洋、林郁婷擔任遊戲代言人，2人在遊戲中不但有角色還親自配音，這也是這款遊戲首度邀請運動員擔任代言人。

過去明星3缺1代言人多為知名藝人，包括胡瓜、曾國城、小S等，都是具有代表性的人物，這次同樣借重李洋、林郁婷對於台灣社會的影響力，希望能把歡樂帶給大家。

2人對於首次擔任《明星3缺1》代言人都感到意外，不過李洋表示，自己和家人有空時也都會打打麻將，增加家人之前的感情，「而且打麻將其實很像打球，除了運氣之外，也需要鬥志和技巧。」

林郁婷則表示，自己很久以前就會玩明星3缺1，逢節過節更是和家人之間不可或缺的活動。林郁婷強調，「麻將是台灣國粹，很值得繼續推廣，尤其現在電競、橋牌、圍棋等都已經是亞運正式項目，只要不沉迷於遊戲，麻將也是需要手腦並用的遊戲。」

多年來，《明星3缺1》 始終致力於支持各種社會公益活動，捐助包括台灣石虎保育協會、國小走讀活動、WildOne野灣野生動物保育協會等多個組織；此外，明星3缺1 也對身障棒壘球協會、華山基金會、統一獅棒球隊等團體提供了實質的支持，展現了對社會責任的承諾與關懷。

李洋、林郁婷也將這次的代言所得，捐贈超過百萬元給「月園流浪動物照護協會」，希望能發揮他們的公眾影響力，幫助更多的公益團體。